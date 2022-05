Playoff Serie B: La Goldegas crolla in gara 4, Bisceglie vince e si guadagna gara 5

Squadra in casa

Squadra in casa Senigallia

Si va a gara 5. Una Goldengas Senigallia troppo brutta per essere vera cade in casa contro i Lions Bisceglie e ora si dovrà giocare l'accesso alle semifinali in Puglia.

Partita senza storia con i pugliesi che, spalle al muro, partono subito forte segnando ben 28 punti nei primi 10'. Senigallia non fa mai canestro e la partita già allintervallo lungo è già chiusa.

Nella ripresa il copione non cambia, Bisceglie controlla fino alla fine e porta a casa una vittoria che forza gara 5. Per Senigallia una partita da cancellare immediatamente anche per il pesante passivo subito.

Goldengas Senigallia - Lions Basket Bisceglie 40-84 (9-28, 10-17, 12-22, 9-17)

Goldengas Senigallia: Marco Giacomini 12 (0/3, 4/10), Alberto Bedin 8 (3/5, 0/0), Lorenzo Varaschin 6 (3/5, 0/0), Lorenzo Calbini 5 (2/7, 0/3), Davide Terenzi 4 (0/2, 1/3), Davide Rossini 2 (1/1, 0/1), Giammarco Giuliani 2 (1/1, 0/1), Francesco Gnecchi 1 (0/2, 0/8), Filippo Cicconi massi 0 (0/4, 0/2), Nicolò Venturi 0 (0/0, 0/0), Luca Bedetti 0 (0/0, 0/0), Filippo Giannini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 9 - Rimbalzi: 29 8 + 21 (Alberto Bedin 12) - Assist: 9 (Marco Giacomini, Alberto Bedin, Francesco Gnecchi 2)

Lions Basket Bisceglie: Edoardo Fontana 14 (5/5, 1/4), Marco Giannini 14 (2/2, 3/5), Emmanuel Enihe 13 (2/6, 2/3), Simone Giunta 12 (5/7, 0/4), Filiberto Dri 9 (3/4, 1/5), Fadilou Seck 9 (2/2, 0/0), Gabriel Dron 5 (1/3, 1/2), Marcelo Dip 4 (2/3, 0/1), Ferdinando Provaroni 2 (1/1, 0/3), Alessandro Mastrodonato 2 (1/1, 0/0), Davide Vavoli 0 (0/2, 0/3)

Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 36 6 + 30 (Emmanuel Enihe, Fadilou Seck 9) - Assist: 16 (Emmanuel Enihe, Marcelo Dip 4)