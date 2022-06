Playoff Serie B: Troppa Rieti per la Golgengas Senigallia che si arrende anche in gara 3

Squadra in casa

Squadra in casa Senigallia

Niente da fare per la Goldengas Senigallia che si deve arrendere ad una grande squadra come la Real Sebastiani Rieti anche in gara 3.

Dopo un primo quarto piuttosto equilibrato, arriva una seconda frazione decisamente più di marca amarantoceleste che, nonostante lo 0/3 di Loschi e la scelta di tenere fuori dalla contesa Ndoja, trova in Marco Contento il cecchino ideale per scappare fino al +11 (20-31) col solo Ghecchi, tra gli uomini di Senigallia, capace di reggere l’urto e riaprire il match a 2’ dall'intervallo lungo infilando ben sette punti di fila (27-31).

Nella ripresa la Sebastiani alza di nuovo l’intensità difensiva, in attacco diventa più precisa e a metà del tempo è di nuovo avanti in doppia cifra fino a raggiungere anche il +20. Nel finale Senigallia tenta la rimonta disperata, ma Dieng è una sentenza, sia dall’arco, che in penetrazione (44-68) e a 5’ dall’ultima sirena, la Sebastiani si limita a gestire il vantaggio, prima di arrivare alla sirena finale.

Finisce qui la corsa della Goldengas che termina il suo cammino ai playoff dopo una stagione straordinaria.

Goldengas Senigallia - Real Sebastiani Rieti 55-75 (17-19, 14-14, 9-25, 15-17)

Goldengas Senigallia: Lorenzo Varaschin 11 (5/11, 0/0), Filippo Cicconi massi 11 (4/8, 0/1), Francesco Gnecchi 10 (2/5, 2/5), Lorenzo Calbini 9 (2/6, 1/4), Alberto Bedin 8 (2/5, 0/0), Marco Giacomini 6 (0/0, 1/2), Davide Terenzi 0 (0/0, 0/1), Giammarco Giuliani 0 (0/0, 0/1), Davide Rossini 0 (0/0, 0/0), Nicolò Venturi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 - Rimbalzi: 36 6 + 30 (Alberto Bedin 11) - Assist: 14 (Alberto Bedin 4)

Real Sebastiani Rieti: Omar Dieng 21 (3/3, 5/9), Alessandro Piazza 16 (3/9, 2/6), Marco Contento 16 (2/5, 3/5), Federico Loschi 10 (2/3, 2/10), Marco Maganza 5 (2/3, 0/0), Mario jose Ghersetti 5 (1/7, 1/5), Zdravko Okiljevic 2 (1/3, 0/2), Lorenzo Piccin 0 (0/2, 0/1), Eghosa samuel Ogiemwonyi 0 (0/0, 0/0), Klaudio Ndoja 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 36 12 + 24 (Alessandro Piazza 14) - Assist: 22 (Alessandro Piazza, Marco Contento 5)