Playoff Serie B: La Luciana Mosconi ospita Ragusa per chiudere la serie

Squadra in casa Ancona

Arriva gara-3 del primo turno di playoff di Serie B e la Luciana Mosconi Ancona ha l’opportunità di chiudere la serie contro la Virtus Kleb Ragusa. Dopo il doppio colpo in terra siciliana i ragazzi di coach Piero Coen hanno la ghiotta opportunità di eliminare dal tabellone playoff gli iblei ed affacciarsi così alla semifinale. Appuntamento storico quindi per l’intero basket anconetano che, fatta eccezione nelle epoche primordiali dello sport con la palla a spicchi, mai ha saputo raggiungere un punto così alto nella sua storia ultracentenaria. La Luciana Mosconi vuole ovviamente sfruttare l’occasione e finirla subito qui onde evitare i rischi di una alquanto pericolosa gara-4, eventualmente in programma domenica 22 alle 20.30 sempre al Palarossini.

Le prime due partite della serie hanno visto i colori dorici sempre vincenti ma anche due gare molto equilibrate e altrettanto intense. Brutte percentuali da entrambi i fronti, tanti errori e alla fine ha sempre vinto chi ha sbagliato meno ed è stato lucido e fortunato nei momenti decisivi. Ragusa arriva ad Ancona con la consapevolezza di essere in un vero e proprio elimination game e farà di tutto per poter continuare la sua esaltante stagione. Coach Bocchino ha un pò mischiato le carte nella seconda partita rispetto alla prima e c’è da aspettarsi che anche nella sfida del Palarossini ci saranno novità tattiche.

La Luciana Mosconi è tornata ad Ancona nella giornata di mercoledi e si è allenata al Palarossini nel pomeriggio di giovedi. Partite così ravvicinate sconsigliano sedute di allenamento pesanti ed ecco che coach Coen ha tenuto il motore della squadra al minimo facendo svolgere un allenamento con un buon ritmo ma senza aumentare troppo l’intensità. Venerdi mattina alle 10.30 la squadra bianconeroverde dorica svolgerà il classico walk through pre-gara e poi c’è solo da far correre il tempo fino alla palla a due delle ore 20.45.

Considerando l’importanza della partita al Palarossini c’è da attendersi un buon afflusso di pubblico e per l’occasione la Società ha deciso di applicare un biglietto unico a 5€ riducendo quindi i prezzi rispetto alle precedenti occasioni.

Arbitri dell’incontro Marco Guarino e Marco Palazzo entrambi provenienti da Campobasso.