Playoff Serie B: Una grande Goldengas Senigallia vince gara 3 e si porta 2 a 1 nella serie

Una Goldengas Senigallia encomiabile batte i Lions basket Bisceglie davanti ad una cornice di pubblico assolutamente delle grandi occasioni. Palazzetto al completo per questa gara 3 di playoff che si preannunciava di fuoco.

Partita che, questa volta, mostra subito delle chiavi tattiche molto differenti dalle scorse due. Gabrielli, con la squadra ridotta ai minimi termini dagli infortuni, inventa un quintetto con Terenzi e Calbini titolari : scelta che paga subito dividendi e che porta ad un avvio shock dei padroni di casa. La qualità e il maggiore numero di giocatori disponibili nel roster ospite viene però presto fuori e Bisceglie torna a farsi sotto chiudendo il primo parziale praticamente in parità.

I biancorossi continuano a giocare la partita come da programma con tanta zona e passandosi la palla in attacco. Tutti sono reaponsabilizzati e rispondono presente, il secondo quarto si chiude con Senigallia avanti di 6 e l'inerzia tutta dalla sua. Nel terzo periodo continua la cavalcata biancorossa, sorretta dal proprio pubblico, Bisceglie non si sgretola portando la partita ad un quarto periodo palpitante. Gli ospiti si innervosiscono, dato il favore del pronostico, mentre i padroni di casa con la testa libera ci credono davvero e gettando il cuore oltre l'ostacolo conquistano una G3 memorabile.

Uomo in più certamente è stato il pubblico, che per 40' non ha mai smesso di incitare i propri beniamini. Ora sulle ali dell'entusiasmo Domenica si giocherà gara 4, primo match point a disposizione per chiudere i conti in casa.

Goldengas Senigallia - Lions Basket Bisceglie 76-69 (22-22, 25-19, 13-13, 16-15)

Goldengas Senigallia: Lorenzo Calbini 20 (6/10, 1/5), Marco Giacomini 15 (2/4, 2/10), Alberto Bedin 14 (6/8, 0/0), Lorenzo Varaschin 14 (5/8, 0/0), Davide Terenzi 6 (0/1, 2/4), Filippo Cicconi massi 5 (2/5, 0/1), Francesco Gnecchi 2 (0/1, 0/2), Giammarco Giuliani 0 (0/0, 0/0), Davide Rossini 0 (0/0, 0/0), Nicolò Venturi 0 (0/0, 0/0), Luca Bedetti 0 (0/0, 0/0), Filippo Giannini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 24 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Lorenzo Varaschin 9) - Assist: 14 (Lorenzo Varaschin 5)

Lions Basket Bisceglie: Marco Giannini 13 (2/6, 3/3), Filiberto Dri 12 (2/2, 1/3), Emmanuel Enihe 12 (2/4, 2/11), Gabriel Dron 10 (2/4, 2/5), Edoardo Fontana 8 (1/5, 2/6), Marcelo Dip 6 (2/3, 0/1), Simone Giunta 3 (1/5, 0/4), Davide Vavoli 3 (0/1, 1/2), Fadilou Seck 2 (1/4, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 17 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Emmanuel Enihe 7) - Assist: 14 (Edoardo Fontana 5)