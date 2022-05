Playout Serie B: L'Aurora basket Jesi vince a Civitanova e si riprende il fattore campo

L'aurora basket Jesi si riprende il fattore campo, batte Civitanova a domicilio, e adesso, già domenica può chiudere i conti sempre al PalaRisolgimento.

Al contrario dei primi due episodi della serie, Jesi non sbaglia l'approccio al match, soprattutto in attacco, e trova con regolarità la via del canestro chiudendo il primo periodo avanti 19-22. Nel secondo quarto, i ragazzi di coach Francioni non smettono di martellare il canestro di Civitanova e, stringendo le maglie in difesa, allungano fino a superare la doppia cifra di vantaggio all'intevallo lungo.

Nella ripresa il copione non cambia. Jesi in attacco non sbaglia mai e grazie ad un parziale di 12 a 31 chiude la sfida. Nell'ultimo periodo Jesi stacca le mani dal volante, Civitanova prova la clamorosa rimonta ma riesce solo a ridurre il passivo. Gara 3 è di Jesi che ora, già domenica, può chiudere la serie. Per Civitanova, invece, la possibilità di forzare gara 5.

Virtus Basket Civitanova Marche - General Contractor Jesi 72-84 (19-22, 13-23, 12-31, 28-8)

Virtus Basket Civitanova Marche: Valerio Costa 19 (5/7, 3/3), Emanuele Musci 14 (4/7, 0/0), Nicola Rosettani 10 (2/4, 1/1), Gianpaolo Riccio 7 (2/3, 1/1), Nicholas Dessi' 6 (2/5, 0/3), Gianmarco Gulini 6 (0/4, 1/3), Andrea Pedicone 5 (2/2, 0/1), Giorgio Montanari 3 (0/0, 1/1), Marco Vallasciani 2 (0/1, 0/1), Matteo Felicioni 0 (0/0, 0/4), Flavio Seri 0 (0/0, 0/0), Giulio Abbate 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 24 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Emanuele Musci 10) - Assist: 16 (Gianpaolo Riccio 4)

General Contractor Jesi: Mattia Magrini 22 (0/0, 6/10), Massimiliano Ferraro 18 (3/5, 2/5), Flavio Gay 16 (4/6, 2/5), Simone Rocchi 13 (5/9, 0/7), Nelson Rizzitiello 9 (2/3, 1/3), Daniele Cocco 6 (3/3, 0/0), Antonio Valentini 0 (0/0, 0/2), Rezart Memed 0 (0/0, 0/2), Alex Ginesi 0 (0/0, 0/0), Mirko Gloria 0 (0/0, 0/0), Giacomo Moretti 0 (0/0, 0/0), Francesco Giulietti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 19 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Flavio Gay 8) - Assist: 24 (Flavio Gay 7)