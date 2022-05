Playoff Serie B: La Goldengas Senigallia ci prova ma non basta. Gara 1 la vince la Sebastiani Rieti

La Goldengas Senigallia esce sconfitta da gara 1 al Palasojourner, al termine di un match che ha rispettato le attese dimostrando, giustamente, le diverse ambizioni delle due squadre.

I biancorossi restano aggrappati al match per i primi due quarti di gioco, giocando il loro basket e costringendo Rieti a tanti errori dal campo : la solita prova di cuore distintiva di questo gruppo, trascinato da un otrimo Bedin che terminerà la partita senza errori al tiro( 8/8 e 7 rimbalzi). Il terzo periodo è quello che scava il solco incolmabile di oltre 20 punti che indirizza definitivamente la gara.

Complimenti ancora a Senigallia che riesce sempre a mostrare la bella faccia anche in questo tipo di partite: per Gabrielli ancora tanto spazio ai giovanissimi, con i vari Terenzi Giuliani Rossini e Venturi largamente impegati per dargli ancora sia un assaggio di un simile palcoscenico, sia per ripagare il duro lavoro svolto con dedizione durante l'anno.

Pronostico che non cambia per gara 2 con i padroni di casa super favoriti ma con una Goldengas che darà ancora filo da torcere con la solita spensieratezza che tanto è diventata cara in questa post-season.

Real Sebastiani Rieti - Goldengas Senigallia 84-60 (15-17, 22-14, 31-15, 16-14)

Real Sebastiani Rieti: Mario jose Ghersetti 15 (3/6, 3/6), Federico Loschi 11 (0/0, 2/6), Marco Contento 11 (3/5, 1/2), Nicolas manuel Stanic 10 (5/7, 0/2), Klaudio Ndoja 9 (2/3, 1/4), Omar Dieng 8 (4/5, 0/2), Lorenzo Piccin 7 (2/2, 1/2), Zdravko Okiljevic 7 (2/3, 1/2), Marco Maganza 3 (1/4, 0/0), Alessandro Piazza 3 (1/4, 0/1), Roman Tchintcharauli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 19 - Rimbalzi: 33 10 + 23 (Marco Maganza 7) - Assist: 20 (Alessandro Piazza 7)

Goldengas Senigallia: Alberto Bedin 17 (8/8, 0/0), Lorenzo Calbini 13 (2/6, 3/6), Francesco Gnecchi 10 (2/6, 2/4), Lorenzo Varaschin 9 (4/9, 0/0), Marco Giacomini 5 (1/1, 1/5), Filippo Cicconi massi 4 (1/3, 0/1), Davide Terenzi 2 (1/2, 0/0), Giammarco Giuliani 0 (0/2, 0/0), Davide Rossini 0 (0/0, 0/1), Nicolò Venturi 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 9 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Alberto Bedin, Lorenzo Calbini 8) - Assist: 18 (Marco Giacomini 8)