Basket Serie B, esordio contro la Raggisolaris Faenza per la Luciana Mosconi

Domani al PalaCattani la Luciana Mosconi Ancona farà il suo esordio in campionato. Ad attendere i ragazzi di coach Coen la Raggisolaris Faenza, squadra affrontata in supercoppa dove i dorici subirono una bruciante sconfitta.

In presentazione della sfida ha parlato Emanuele Pancotto, assistente allenatore di Piero Coen che esamina così la squadra neroverde:

“Andiamo a giocare con la squadra probabilmente più in forma di tutta la Serie B, nonchè fresca vincitrice della Supercoppa. Parliamo di una squadra che fa della difesa la sua arma principale con grande aggressività e capacità di variare le tipologie difensive impedendo punti di riferimento agli attacchi. Se escludiamo i 69 punti subiti in semifinale di Supercoppa contro Vigevano è una squadra che subisce 60 punti di media. A livello offensivo il suo primo terminale è Sebastian Vico, giocatore di talento, vincente, imprevedibile ma che allo stesso tempo sa mettere in condizione i compagni per le scelte migliori. In grande ascesa c’è Giovanni Poggi, mvp della Final Eight di Supercoppa, un giocatore verticale e gran rimbalzista.Ci sono poi atleti di esperienza come Giacomo Siberna e Marco Petrucci, elementi che conoscono molto bene questo campionato. Fino ad arrivare a giovani come Thomas Reale e Pietro Ugolini che hanno dimostrato di essere già pronti per la categoria. Dalla panchina esce anche l’esperienza di Marco Morara. Faenza è una squadra ben allenata, per vincere dobbiamo cercare di non subire la loro aggressività sui 28 metri del campo e cercare di contenere a livello offensivo i loro contropiede e a livello individuale limitare in primis Vico. Altro fattore fondamentale ridurre i rimbalzi in attacco, punto di forza dal punto di vista statistico nel recente week end di Lignano Sabbiadoro.”

Appuntamento al PalaCattani, palla a due alle 18.00.