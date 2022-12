Serie B: La Ristopro Fabriano in trasferta a Firenze per continuare a vincere

La Ristopro Janus Basket Fabriano ha calato il pokerissimo con il successo sulla Sinermatic Ozzano ed è attesa domenica alle ore 18 da una trasferta molto impegnativa a Firenze contro una diretta rivale alle zone ambiziose di classifica, nonostante le ultime due sconfitte consecutive.

La Pallacanestro Firenze, che in estate ha raccolto il testimone cittadino dall’altra società Pino Dragons, ha allestito un roster di grande qualità ed esperienza per primeggiare nel campionato e finora è imbattuta al PalaCoverciano, dove ha sconfitto Andrea Costa Imola, Senigallia, Empoli e Fiorenzuola.

Nella squadra allenata dal pesarese Luigi Gresta, un coach dal curriculum importante nel panorama cestistico, spiccano elementi scesi dalle categorie superiori, in primis il capocannoniere Marco Laganà, che con 24.4 punti di media è il miglior marcatore dell’intera Serie B. Ad interscambiarsi con lui i compiti di playmaker e guardia ci sono due veterani come Franko Bushati e Marco Venuto, che in carriera hanno ottenuto successi sia in B che in A2 per un totale di tre promozioni. Nei due ruoli di ala agiscono il fiorentino Lorenzo Passoni in costante ascesa di rendimento e un altro pezzo da novanta della categoria come Klaudio Ndoja, nella scorsa stagione alla Real Sebastiani Rieti con Nicolas Stanic e in passato vittorioso in A2 con Brindisi e Virtus Bologna. Nel pacchetto lunghi senior ci sono Riccardo Castelli, promosso in A2 con Udine nel 2015/16, e il solido Marco Di Pizzo, al pari di Passoni già a Firenze nella passata stagione. Completano il roster i giovani Alessio Mazzotti, Scott Nnabuife e Giulio Giannozzi.

Curiosità – La Janus ha giocato al PalaCoverciano di Firenze il 4 novembre 2020, in Supercoppa. La compagine gigliata aveva la denominazione societaria Pino Dragons. Di quella partita, vinta dalla Ristopro 86-65, rimangono oggi un giocatore per ciascuna squadra: Lorenzo Passoni a Firenze e Gianmarco Gulini a Fabriano.