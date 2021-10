Basket, Alex Cesca campione d'Europa: i complimenti del sindaco Mancinelli

Le congratulazioni del sindaco per il campione, spesso protagonista di progetti culturali alla Mole

Alex Cesca è campione europeo di basket. L'atleta dell'Anthropos Civitanova era infatti nelle fila della Nazionale Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici egli intellettivo relazionali) con sindrome di Down che a Ferrara ha battuto la Turchia.

Per l'atleta sono arrivati i complimenti del sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli: «Lo incontriamo spesso alla Mole, dove partecipa ai nostri progetti culturali- ha scritto il sindaco su Facebook- è Alex Cesca, da ieri campione europeo di basket! Solo pochi mesi fa, sono andata a congratularmi con il suo collega di MicaMole, Luigi Casadei, campione del mondo di giavellotto. Ora non vedo l'ora di fare i complimenti ad Alex, e di ringraziare la sua famiglia, gli insegnanti, gli allenatori e tutti coloro che permettono belle storie come questa. Noi, ci siamo».