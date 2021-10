Basket: Luciana Mosconi, coach Coen: " Dobbiamo lavorare sui particolari"

La Luciana Mosconi Ancona esce sconfitta dal debutto in campionato sul campo del Raggisolaris Faenza, autentica bestia nera, capace in 9 giorni di infliggere due sconfitte ai dorici. Il giorno dopo, i musi lunghi post gara lasciano spazio ad un'analisi del match sicuramente più lucida e distaccata. Tutto questo coach Piero Coen lo sa benissimo, infatti, l’analisi del giorno dopo del tecnico della Luciana Mosconi non è così nero e cupo come poteva essere al fischio finale del PalaCattani.

Le dichiarazioni di coach Coen:

“E’ chiaro che quando si perde ogni valutazione è inevitabilmente condizionata dal risultato stesso. –dice il tecnico dorico – Però riesaminando la partita dobbiamo anche prendere quello che di buono abbiamo fatto. Fino a 3′ dalla fine del terzo quarto siamo riusciti a fare un’ottima gara considerando lo stato di forma e le caratteristiche dell’avversario. Poi i particolari hanno fatto la differenza e Faenza è stato davvero molto brava e noi a tratti abbiamo ceduto in difesa. Questa incostanza ha permesso loro di prendere progressivamente fiducia e di portare poi a casa la gara. Sicuramente il punteggio finale inganna perchè siamo rimasti in sella fino a 3′ dalla fine. Quindi adesso dobbiamo far tesoro di tutto questo e lavorare sui particolari in difesa ed essere più costanti e attenti su certe situazioni. Andare a migliorare certi dettagli e soprattutto avere quella capacità di mantenere alta l’attenzione difensiva quando si va avanti. Contemporaneamente però dobbiamo vedere anche il lato positivo che c’è stato. Per lunghi tratti la squadra ha avuto un giusto atteggiamento e avevamo prodotto anche bene. Ripeto, il risultato condiziona il giudizio, però giocare oggi contro Faenza non è semplice per nessuno. Quindi dobbiamo prendere anche quello che c’è di buono da questa prima giornata e credo che ce ne sia davvero tanto.”

Appuntamento per il riscatto a domenica 10 ottobre al Palarossini contro Teramo.