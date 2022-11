Cus Ancona Basket femminile, si prepara la doppia trasferta in Umbria

Doppia trasferta in Umbria per il Cus Ancona Basket femminile. La prima squadra sarà impegnata in quel di Spoleto domenica pomeriggio, ore 18, mentre il giorno successivo l’under 19 sarà di scena ad Umbertide.

Trasferta quella di Spoleto piuttosto complicata per la formazione guidata da Carmelo Foti, che partecipa al campionato interregionale di serie C. Una squadra che rispetto allo scorso anno è andata incontro ad una evoluzione come puntualizza lo stesso allenatore: Sabrina Strologo e Paola Bergamasco hanno deciso di smettere ma sono passate dal campo alla scrivania, in quanto seguono in maniera attiva l’under 19 alla sua prima esperienza in questo campionato. Margherita Pincini è assente per un problema ad una caviglia.