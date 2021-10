Basket: Luciana Mosconi Ancona, le dichiarazioni post Montegranaro di coach Coen

La Luciana Mosconi Ancona porta a casa la prima vittoria in trasferta contro la Sutor Montegranaro. Ma coach Piero Coen, non può essere del tutto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi soprattutto in attacco. Dopo tre giornate la Luciana Mosconi ha si la 2a miglior difesa del Girone C (59.6 di media) dopo quella della Real Sebastiani Rieti, ma fa parte anche del gruppo di squadre con l’attacco meno prolifico, con i 176 punti segnati (58.6 di media) che collocano Centanni e compagni al 4°posto tra quelli che hanno segnato di meno in questo inizio di torneo.

Ma dalla complicata serata sangiorgese ci sono anche note positive che il tecnico della Luciana Mosconi non esita a sottolineare:

“Abbiamo approcciato nella maniera sbagliata la partita – ammette il coach anconetano – e di conseguenza tutta la squadra è apparsa fuori dalla gara per lo meno a livello offensivo. Dal punto di vista difensivo qualcosa di buono abbiamo fatto però anche li ci sono state a volte delle disattenzioni di troppo. E’ una partita che abbiamo vinto perchè ci abbiamo creduto fino in fondo e ripreso proprio in mano nel momento in cui sembravamo in maggiore difficoltà. Solitamente non mi piace parlare dei singoli giocatori però direi che in questo caso ad Aguzzoli dobbiamo dire grazie perchè ha svoltato la gara e perchè è stato un esempio di come si sta in campo con quale attenzione, intensità ed agonismo. Ci prendiamo questi due punti che ci permettono di allenarci con più tranquillità in questa settimana. Dobbiamo sbloccarci a livello mentale perchè secondo me a livello offensivo abbiamo toccato il fondo, però rimango fiducioso perchè questa squadra ha già dimostrato quale potenziale ha.”

La Luciana Mosconi Ancona si ritroverà in palestra da martedi 19 ottobre dopo aver beneficiato del tradizionale lunedi di riposo. Alla ripresa ci saranno da valutare le condizioni fisiche di Giombini fermo per un infortunio alla caviglia.