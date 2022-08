Da Cesena a Faenza, le date della stagione della Luciana Mosconi

Lega Nazionale Pallacanestro ha pubblicato il calendario completo della prossima Serie B dopo aver anticipato di 24 ore gli accoppiamenti della prima giornata. Esordio casalingo per la Luciana Mosconi Ancona che il prossimo 2 ottobre inizierà la sua nuova avventura affrontando al Palarossini il Tigers Cesena. Sette giorni più tardi trasferta subito dal sapore di derby per la squadra di coach Coen che andrà al PalaPanzini di Senigallia contro la Goldengas allenata dall’anconetano ed ex stamurino Paolo Filippetti e dove è ritornato Simone Pozzetti.

Il mese di ottobre vedrà già la disputa di 5 giornate. Dopo il primo derby stagionale si torna in casa affrontando l’Andrea Costa Imola, con i neo-dorici Carnovali e Calabrese chiamati ad affrontare la loro ex squadra, poi ecco la prima trasferta in Toscana sul parquet di Empoli. Il 30 ottobre si torna in casa per un altro derby con l’inedito incrocio contro la neopromossa Matelica.

Novembre si apre con il viaggio al PalaSoujorner di Rieti in casa della Real Sebastiani dell’ex Paesano. Il 13 novembre ad Ancona arriva San Miniato, finalista lo scorso anno nei playoff. Sette giorni dopo si va sul campo del Fiorenzuola piena di marchigiani tra i quali l’ex-dorico Caverni. L’incontro di domenica 27 al Palarossini contro l’altra neopromossa del girone, la Virtus Imola, chiude il mese di novembre e lancia una ultima parte del 2022 davvero interessante. Dicembre si inaugura con il viaggio a Piacenza, nel turno infrasettimanale del 7 arriva Ozzano mentre solo quattro giorni più tardi seconda gara casalinga consecutiva con il derby contro Fabriano dell’ex Centanni. L’ultima partita del 2022, e prima dello stop per la pausa natalizia, è in trasferta a Firenze. L’8 gennaio derby contro la rinnovata e ambiziosa Jesi, mentre domenica 15 si chiude il girone di andata in trasferta a Faenza dove lo scorso anno si aprì il campionato.

Il ritorno si inaugura il 22 gennaio fuori casa a Cesena. Pausa per la Coppa Italia tra la gara di San Miniato (5 marzo) e quella in casa contro Fiorenzuola. Turno infrasettimanale previsto per mercoledi 5 aprile ad Ozzano e ultima giornata di regular season il 7 maggio contro Faenza.

Chiamato a commentare il calendario fresco di pubblicazione, coach Coen ammette “Le considerazioni sul calendario sono sempre difficili da fare in quanto si esprimono giudizi basandosi su idee poco concrete e distanti a quello che il campo può esprimere. Fino a quando non si inizia a giocare nessuno avrà un idea chiara di quello che si andrà ad affrontare. Aspettiamo dunque di vedere le squadra ben definite e ancor più dobbiamo verificare noi stessi visto che siamo una squadra profondamente rinnovata.”