Basket Jesi Academy, Daniele Ciaccafava: "dispiace è dover continuare a leggere giudizi sommari e gratuiti lesivi dell’immagine di Basket Jesi Academy"

Il socio e sponsor Daniele Ciaccafava rompe il silenzio dopo la pubblicazione del Comunicato emesso dalla Curva Nord Jesi nel quale si leggono nuovamente giudizi di sfiducia nei confronti della neonata società alla guida del basket cittadino.

“Non volendo entrare nel merito di una scelta legittima – continua Daniele Ciaccafava - cui Basket Jesi Academy ha posto ampio rimedio ricostruendosi grazie ad un serio progetto tecnico e societario, una tifoseria altrettanto calorosa e sicuramente più composta di quella precedentemente organizzata, ciò che dispiace è dover continuare a leggere giudizi sommari e gratuiti lesivi dell’immagine di Basket Jesi Academy e non affatto corrispondenti alle azioni poste in essere dalla società in un anno di attività.

Giudizi riportati acriticamente da una testata on line, inaudita altera parte, che gettano evidente discredito nei confronti di Basket Jesi Academy ed i suoi soci”.

L’ulteriore e sgradevole attacco da l’occasione al socio titolare della General Contractor per elencare le cose buone fatte fin qui dalla società di cui fa parte:

"Siamo una società seria – sostiene Ciaccafava – che continua a portare avanti con correttezza, rispettando tutti gli impegni, la propria attività. Ci eravamo assunti l’onere di costruire un nuovo progetto legato al basket cittadino in un momento in cui l’unica alternativa sarebbe stata quella di chiudere i battenti. Lo abbiamo rispettato e lo stiamo portando avanti con una visione di medio lungo termine, investendo in persone e nel futuro della società. Operiamo con un occhio ai risultati sportivi e con un altro al sociale, dedicandoci ad un settore giovanile che esprime numeri in crescita e ad una presenza fattiva e di collaborazione che ci è stata recentemente riconosciuta anche dall’Amministrazione Comunale. Per tutto questo non pensiamo di meritare giudizi così netti, sommari e consentitemi superficiali come quelli che continuano ad arrivarci da certa tifoseria”.

Nel Comunicato si fa riferimento ad un presunto progetto portato avanti da personaggi con un passato importante in casa Aurora definendolo come “gradito alla piazza”.

Il pensiero della società riguardo questa “boutade”?

“Siamo una società determinata, con un buon livello di autonomia gestionale – spiega Ciaccafava – ma allo stesso tempo non arroccata sulle proprie posizioni. Ho sentito anch’io nominare più volte seppur in maniera generica una cordata di imprenditori disposti ad investire nel basket cittadino con un progetto supplementare al nostro.

Qualora questa volontà da parte di imprenditori locali esista concretamente Basket Jesi Academy è sin d’ora disponibile ad offrire la propria collaborazione, qualora gradita, per irrobustire il progetto in essere anziché pensare all’idea, probabilmente poco percorribile, di creare due realtà cestistiche di livello in una città che economicamente ha dimostrato di fare fatica ad assorbire il peso economico di quella già esistente da 50 anni”.

Domenica inizia una nuova stagione, con che spirito siete pronti ad approcciarla?

“Con lo spirito con cui abbiamo affrontato la stagione scorsa – conclude Ciaccafava – con umiltà e determinazione, forti di un progetto tecnico che gli addetti ai lavori hanno giudicato credibile e di uno zoccolo duro di tifosi che, anziché cogliere ogni volta l’occasione di attaccare, hanno deciso anche quest’anno di sposare il nostro progetto e starci vicini.

Tifosi che antepongono la propria passione alla visibilità personale e che hanno verificato di persona le nostre sane intenzioni.

Ricordo che alcuni dicevano che saremo stati meteore, che avremo venduto il titolo sportivo al miglior offerente ed invece siamo qui, più determinati che mai, con un progetto che guarda al futuro e lo fa con l’ottimismo di chi guida una società sana e con le idee ben chiare”.