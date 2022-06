Volano in finale ma fanno il pieno di infortuni: «Uno schifo di pallacanestro mai vista e mai insegnata»

ANCONA- Una finale per la Serie A2, la terza negli ultimi cinque anni. Una finale la cui gioia per averla conquistata (in virtù anche del grande vantaggio ottenuto in Gara1) è stata mitigata dai tanti infortuni rimediati nella semifinale di ritorno sul campo del Giants Marghera. Il Basket Girls Ancona non riesce a godersi il momento e, anzi, attraverso le parole del suo direttore generale Luca Piccionne pubblicate su Facebook attacca pesantemente quanto visto nel rettangolo di gioco veneziano

«Siamo in Finale per la Serie A2, si è vero. Una finale che abbiamo giocato 3 volte negli ultimi 5 anni, senza successo. Una Serie A2 che desideriamo con tutto noi stessi. E questo che vedete in foto è l'emblematico day-after della semifinale di ritorno del nostro Basket Girls Ancona E non solo. Abbiamo giocato gli ultimi minuti di una partita stravinta all'andata (+22) e in pieno garbage time (quindi senza alcuna possibilità per le avversarie di recuperare il gap) con 4/5 del quintetto fuori per le botte rimediate sul campo: il nostro playmaker per una ginocchiata all'anca, una guardia perchè in uno scontro a terra rimedia una distorsione alla caviglia, una delle nostre due straniere colpita da una ginocchiata sul suo stesso ginocchio. Ed infine, in foto, il nostro capitano, una delle nostre lunghe, che termina la gara con naso rotto per una gomitata e con molta probabilità anche crociato e menisco. Sono stato un giocatore. Ho allenato quasi dieci anni in Serie A2 femminile. Ma questo schifo di pallacanestro qui non l'ho mai vista né mai insegnata».

Adesso l’atto finale sarà contro il Milano Basket Stars vittorioso nel doppio confronto con il San Raffaele Basket Roma. La serie inizierà nel capoluogo lombardo, gara ritorno al Palascherma nel week end successivo. Date e orari ancora da ufficializzare dal Settore Agonistico FIP.