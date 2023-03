Basket 3x3, la finale nazionale si gioca a Camerano davanti allenatore della nazionale

ANCONA - L'edizione invernale 2023 della competizione di streetball 3x3 nazionale più importante è entrata nella fase più 'calda'; Il 19 Marzo 2023 l’Hangar Silverback di Camerano (Ancona) ospita la finale dell'Estathé 3×3 Italia Winter Tour, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport, pronti ad assegnare il titolo di Campioni d’Italia 3×3 invernale. “Il 3×3 è ormai una realtà - afferma Gaetano Laguardia, Vice Presidente Vicario FIP - in Europa e nel mondo il movimento fa registrare ogni anno numeri sempre più alti e un coinvolgimento forse impensabile qualche anno fa. Senza dubbio una scommessa vinta dalla FIBA e dalla Federazione Italiana Pallacanestro, che si è adoperata molto in questi anni per dare impulso alla pratica del 3×3.” Segno del grande interesse che suscita la disciplina da ormai due anni nel programma dei Giochi Olimpici.

Presenti alla giornata conclusiva delle Estathé 3×3 Italia Winter Tour 2023 Andrea Cpobianco, allenatore team nazionali Italiane 3x3, Salvatore Trainotti, Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali; Graziano Martinelli, Vice Segretario Generale FIP; e Alessandro Blasi, Area Affiliazioni FIP.

A contendersi il titolo, tra le tante partecipanti alla competizione e provenienti da tutta Italia ed oltre, le migliori dodici squadre che nei due mesi di partite giocate nel territorio nazionale hanno ottenuto il miglior punteggio sul campo; la selezione dei migliori teams è composta da Tamo Activo (Ancona), Silverback (Ancona), Campas (Bologna), Big Crew (Milano), Team Up (Cadorago - Como), 3X3 Prnjavor (Prnjavor, Bosnia-Erzegovina), Hangar SSB (Ancona), Latin Lovers (Milano), Court MLN (Milano), I Birbi (Ancona), Big Crew 2 (Milano), Tenemoce (Osimo - Ancona). I ballers avranno la possibilità di giocarsi il titolo nazionale invernale e, soprattutto, di accumulare punti a titolo personale e nazionale per il ranking FIBA (Federazione Internazionale di Basket) utili per le qualificazioni al preolimpico di Parigi 2024.

Un percorso di crescita e diffusione dello sport quello instaurato dalla FIP - Federazione Italiana Pallacanestro; un concentrato di emozioni ed importanza sportiva pronti ad essere trasmessi dalle fasi in diretta streaming sui canali ufficiali YouTube e Social della Federazione, dalle fasi finali dei quarti fino alla premiazione. L’intero evento sarà accompagnato dall’animazione di Dj e vocalist ufficiali Hangar, sempre pronti ad infiammare gli spalti durante le giocate spettacolari dei cestisti in campo. Lo spettacolo sportivo sarà intervallato da spettacoli artistici, tra Jam Session di street art, esibizioni di danza e beatbox. Un evento Urban a 360° ed una nuova splendida avventura che vedrà il basket 3x3 assoluto protagonista.