Pgs Orsal, per il club dorico stagione da incorniciare ed un emozionante play-off da vivere

ANCONA – Cinquant’anni di attività festeggiati da poco, uno stile di sport attento alle esigenze dei ragazzi ma anche l’opportunità di poter fare un passo in avanti con la prima squadra nel panorama cestistico locale. La Pgs Orsal guarda con ottimismo al suo futuro: quello immediato prevede i play-off promozione, mercoledì 8 maggio, che vedranno la squadra di Prima Divisione in campo. Da sempre punto di riferimento, nel quartiere del Piano San Lazzaro, per tanti giovani che hanno trovato e trovano un ambiente ed una proposta che li aiuta a crescere con sani principi e sani valori, la Pgs Orsal in questo mezzo secolo di attività ha saputo differenziare la sua proposta sportiva.

Dal volley femminile al tennis tavolo, dalla danza al calcio e calcetto, dalla ginnastica per adulti alla psicomotricità per i più piccoli, ma la pallacanestro c’è sempre stata, con il suo dignitoso settore giovanile, anche capace di tre titoli regionali, la vitalità del minibasket e la partecipazione costante ad un Campionato Senior, in particolare quello di Serie D Regionale con l’apice raggiunto con una storica finale play off per la promozione, disputata a San Severino e sostenuta da tante persone del quartiere e una marea di ragazzini dell’oratorio al seguito.

Dopo la pandemia, il club è ripartito con pilastri importanti in società, un nuovo inizio nel settore minibasket, poi a salire Under 17, Under 19 e la prima squadra - con a capo coach Cristian Consolani, cresciuto a suo tempo in oratorio – che in Prima Divisione ha brillantemente chiuso al secondo posto in campionato. Una stagione bellissima, con un cammino piacevole affrontato da un gruppo che ha messo in campo grinta ed umiltà. Fino ad arrivare a giocarsi gli spareggi per salire: appuntamento mercoledì 8 maggio alle 21.30 al pallone geodetico in via Don Bosco.