Ancona Basket Girls, ufficiale il calendario della Serie A2 2022-2023

Dopo l’anticipo della prima giornata, la Lega Basket Femminile ed il Settore Agonistico FIP hanno pubblicato l’intera composizione del calendario della Serie A2 2022-2023. Per l'Anconra Basket Girls il battesimo stagionale sarà in casa al Palascherma contro l’Amatori Pallacanestro Savona sabato 8 ottobre.

Otto giorni più tardi le biancorosse di coach Castorina affronteranno il primo viaggio in trasferta andando sul campo della PF Umbertide. Quella contro la formazione di Michele Staccini sarà la prima di due trasferte consecutive. Sabato 22 ottobre le doriche saranno di scena all’Arena Altero Felici di Roma ospiti della Stella Azzurra nella sfida tra le due neopromosse del Girone Sud.

Il mese di ottobre si chiuderà al Palascherma contro il Cus Cagliari. Novembre sarà aperto dalla trasferta di Firenze (domenica 6), mentre sabato 12 sul parquet dorico di Via Monte Pelago sarà ospite la Cestistica Spezzina. Il viaggio in Sardegna, in casa del San Salvatore Selargius, del 19 novembre anticipa il derby di sabato 26 novembre quando al Palascherma arriverà la Thunder Matelica.

Il mese di dicembre si presenta particolarmente difficile per Mataloni e compagne. Il 3 trasferta a Vigarano, sabato 10 arriva ad Ancona l’Empoli, mentre domenica 18 ultima trasferta del 2022 sul campo di Patti. Una dietro l’altra tre squadre che si candidano a un ruolo da protagonista nel Girone Sud. Prima della sosta di Natale ecco l’unico turno infrasettimanale della prima parte di regulars season con il Palascherma che apre le porte al ripescato Panthers Roseto. Il girone di andata si chiuderà l’8 gennaio con la visita al Battipaglia prevista per l’8 gennaio.

Il girone di ritorno inizierà da Savona il 15 gennaio. 4 partite nel primo mese dell’anno e altrettante a febbraio mentre a marzo si osserverà un turno di riposo per far spazio alle Finali di Coppa Italia. Mercoledi 5 aprile altro turno infrasettimanale, al PalaMaggitti di Roseto, e ultima giornata di regular season fissata per domenica 16 aprile al Palascherma contro Battipaglia di coach Maslarinos.

Giornate di vacanza per coach Sandro Castorina che sta assemblando pezzo dopo pezzo la sua nuova creatura e nel frattempo conosce il tragitto che la squadra biancorossa dovrà fare nell’affascinante e durissimo cammino nel secondo campionato nazionale.

“A oggi non mi sento di dare un valore di importanza a ogni partita. – commenta il tecnico osimano dopo aver consultato il calendario appena pubblicato – Come matricola sappiamo già che dovremo affrontare ogni avversario con il massimo impegno e con la consapevolezza di doverci adattare alla categoria nel più breve tempo possibile".

E ancora: "E’ chiaro che non sarebbe niente male partire con qualche vittoria per poter trovare subito fiducia e dare un segnale al resto del campionato che ci siamo e possiamo essere all’altezza della situazione. Quindi in questo momento non diamo importanza alla sequenza delle avversarie, anche se abbiamo già un idea dei valori delle varie squadre che si stanno delineando.”

Da segnalare, infine, che dopo tante conferme e l’importante ritorno di Ludovica Albanelli, il Basket Girls Ancona accoglie un volto nuovo all’interno del suo organico che affronterà il campionato di Serie A2. Si tratta dell’atleta, classe 2005, Agnese Gianangeli che si dividerà tra la prima squadra di coach Sandro Castorina e il gruppo che parteciperà al campionato Under 19.

