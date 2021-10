Basket, Luciana Mosconi Ancona e Smart-Tech ancora insieme

La Luciana Mosconi Ancona comunica che anche per la stagione sportiva 2021/2022 il proprio nome è affiancato a quello della Smart-Tech che conferma il suo marchio all’interno dei partner della Società.

Smart-Tech, di proprietà di Express LUCK, ha espanso per anni il proprio business di TV LED in tutta Europa. La fabbrica Ungherese, con la sua ampiezza di circa 300.000 metri quadrati e oltre 2000 dipendenti, rappresenta la grande crescità di Smart-Tech in Europa.

Smart-Tech è diventato sempre più un marchio popolare in Europa ed ha fatto centro nel mercato televisivo europeo attuale, non solo per la sua capacità produttiva ma anche per la sua affidabilità tecnica, coprendo tutta la gamma di dimensioni TV LED a partire dai 22 pollici fino ai 75 pollici. Inoltre, per garantire la qualità delle immagini ed offrire la migliore esperienza di visione sui propri TV, Smart-Tech utilizza tecnologia DLED invece della più economica ELED e per gli SMART TV la piattaforma Android TV ufficiale e google assistant.

Express LUCKpossiede un team di ingegneri e tecnici altamente qualificati, con una ricca esperienza ed eccezionali capacità professionali, che lavorano per migliorare i propri TV con tecnologie innovative. Grazie al supporto produttivo globale di Express LUCK, Smart-Tech continua ad acquisire competenze tecnologiche eccellenti e strategie di marketing di alta qualità, che garantiscono ai consumatori un’esperienza di visione di qualità e più piacevole.

“SOLO LA QUALITÀ È IMPORTANTE” è il caposaldo che continuiamo a seguire da anni.

Quello che legano Smart Tech e il Campetto Basket sono le parole TEAM, SACRIFICIO e SOSTENIBILITA’.

Team perché ci sono singoli molto forti ma senza la squadra non si vince mai, sacrificio perché senza il sacrificio di voler raggiungere ad ogni costo un obbiettivo non si vince mai e sostenibilità perché senza un progetto sostenibile non si vince mai.