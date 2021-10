Basket serie B, presentata la Luciana Mosconi 21/22

Un momento di incontro con squadra, dirigenza e sponsor che arriva a pochi giorni dall’esordio in campionato dei ragazzi di coach Piero Coen. Una serata per far conoscere i volti vecchi e nuovi della squadra che è pronta a iniziare la sua nuova avventura in Serie B. Tra i presenti anche Massimo Falappa di Smart Tech e Danilo Falappa di Innoliving, entrambi partner della Società.

E’ toccato ad Alessandro Stecconi parlare a nome della Società facendosi portavoce dei valori e concetti condivisi a pieno con Gianmarco Trubbiani con cui gestisce quotidianamente l’attività dell Società. Dalla difficile stagione passata (“Abbiamo fatto 980 tamponi e zero biglietti staccati…”), passando alle caratteristiche della nuova squadra e alla garanzia in panchina rappresentata da Piero Coen, fino alla gratitidudine per gli sponsor che sono tutte aziende di Ancona. Stecconi tocca tutti i temi di attualità della Società soffermandosi, nel finale al CAB Stamura: “abbiamo un legame molto forte con la Società che gestisce il settore giovanile, se oggi abbiamo in organico tanti giocatori di Ancona è grazie al CAB, e per questo vogliamo essere anche un punto di riferimento per la pallacanestro giovanile della nostra città”.

A chiusura della serie di saluti quello del padrone di casa, l’AD della Luciana Mosconi Marcello Pennazzi che ha tenuto a ribadire i motivi della vicinanza della sua Azienda alla Società e non ha nascosto le ambizioni del suo progetto condiviso con la Dirigenza. Rivolgendosi direttamente alla squadra, Pennazzi si è soffermato sui valori dello sport che genera entusiasmo e questa energia è vitale per le aziende proprio come Luciana Mosconi.

A chiudere la piacevole serata dell’ottimo cibo, con tanto di pasta Luciana Mosconi preparata dagli chef intervenuti, innaffiato dall’altrettanto sopraffino vino dell’Azienda Agricola “La Monacesca” recentemente acquisita proprio dalla Luciana Mosconi.