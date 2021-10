Basket, Domani al PalaRossini arrivano i Tigers Cesena

Domani al PalaRossini, la Luciana Mosconi Ancona ospita il Tigers Cesena nella 4a giornata del Girone C di Serie B.

Arriva il primo vero duro test per la squadra di coach Piero Coen che vuole dare continuità alla mini serie positiva iniziata nel debutto casalingo contro Teramo e proseguita nella trasferta in casa della Sutor Montegranaro. La Luciana Mosconi affronta una delle formazioni più in forma e che ha già fatto scalpi eccellenti in queste prime giornate di campionato, il Real Sebastiani Rieti e i Raggisolaris Faenza.

Test quindi di grande difficoltà per la Luciana Mosconi che deve risolvere qualche problema interno a prescindere dal risultato sul campo. La vittoria contro la Sutor ha detto che coach Coen ha in mano una squadra che ha molta difficoltà a segnare,come dimostrano i 54 punti realizzati al PalaSavelli per una media di 58,6 punti messi a segno in questi primi 120′ di gioco. Proprio su questo aspetto il coach anconetano ha lavorato in settimana ponendo particolare attenzione alla fase offensiva senza tralasciare ovviamente quella difensiva,attualmente il vero punto di forza della squadra. C’è ottimismo che i problemi siano risolti e lo scontro contro Cesena, che segna e subisce in media 67 punti, sarà una cartina tornasole molto importante per l’immediato futuro della squadra.

Contro i romagnoli dovrà ancora stare a guardare Yan Giombini rimasto in borghese anche contro la Sutor. Il lungo dorico ha lavorato a parte durante questa settimana cercando di recuperare dall’infortunio alla caviglia arrivato pochi giorni prima la partita di P.S.Giorgio. Giombini sarà con ogni probabilità ancora in tribuna e nei 12 a referto troverà spazio per la prima volta dopo averlo fatto in Supercoppa il giovane 2004 Federico Ponzella.

Tutto il resto della squadra sarà al servizio di Coen compreso Simone Pozzetti che ha avvertito un dolore muscolare alla coscia ma il tutto sembra essere passato.

Appuntamento al Palarossini, domenica 24 ottobre ore 18.00.