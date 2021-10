Basket, domani Luciana Mosconi - Sutor Montegranaro

Terza giornata di campionato e seconda trasferta per la Luciana Mosconi Ancona attesa sul campo del PalaSavelli di P.S.Giorgio dalla Sutor Montegranaro, una delle tre squadre del Girone C con zero punti in classifica.

A presentare la sfida, coach Emanuele Pancotto, assistente allenatore dei dorici:

“Andremo a giocare contro la squadra più giovane del campionato ma che nel proprio quintetto base ha tutti elementi che la scorsa stagione hanno avuto minuti importanti in Serie B. La Sutor viene da due sconfitte ma diverse tra loro e nell’ultimo turno è stata comunque in partita fino alla fine sul campo di Civitanova. E’ una squadra con talento negli esterni, i vari Murabito, Masciarelli e Galipò sono difficili da fermare se entrano in ritmo. Inoltre ha buona fisicità in area con Crespi e l’ultimo arrivato Bottehi che portano centimetri e chili alla causa. Noi dobbiamo cercare quindi di arginare il loro talento sugli esterni, non subire la fisicità che hanno sotto i tabelloni. Credo che troveremo una squadra vogliosa di rivincita e molto motivata a sbloccare la classifica. Dobbiamo quindi farci trovare pronti per una classica partita formato battaglia.”

La Sutor nel suo debutto stagionale di P.S.Giorgio ha perso contro Jesi in una partita già segnata nel primo quarto (10-26) e caratterizzata da un terzo periodo totalmente sbilanciato verso l’Aurora (7-21) per 47-75 finale. La prima trasferta è coincisa con il derby di Civitanova 67 a 52 per i padroni di casa. Nel frattempo l’organico di coach Pat Baldiraghi ha visto l’innesto dell’ala forte sanmarinese Matteo Botteghi, lo scorso anno in B a Monopoli.

Appuntamento domani alle 18.00.