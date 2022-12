Serie B: La Luciana Mosconi chiude l'anno in trasferta a Firenze

Ultima partita dell’anno solare e ultima fatica prima della sosta per le festività di fine anno. La Luciana Mosconi Ancona con più fiducia in corpo grazie all’ultimo successo contro Fabriano, e reduce da un brillante periodo fatto di 4 vittorie nelle ultime 5 uscite, affronta con ambizioni la trasferta sul campo della Pallacanestro Firenze alla ricerca di altri due punti che possano alimentare la propria classifica e poi mettersi a lavorare con più birra in corpo durante le tre settimane di stop.

La squadra di Coen arriva all’appuntamento in terra gigliata con la carica di chi vuol far bene ma è anche consapevole di affrontare un avversario forte ma con mille incognite. Firenze è partita in questo campionato come una delle formazioni più attrezzate e in effetti l’inizio di campionato ha corrisposto alle aspettative iniziali con 6 vittorie nelle prime 7 giornate. Poi le nuvole all’orizzonte si sono sempre più fatte nere con l’allarme lanciato circa il futuro incerto dovuto all’assenza di uno sponsor e alle promesse non mantenute delle autorità comunali circa la disponibilità dell’impianto di gioco. La situazione sempre più ingarbugliata con comunicati congiunti di dirigenza e squadra e alcuni giocatori più importanti accostati da tempo ad altri club. Nel frattempo sono arrivate 4 sconfitte nelle ultime 5 uscite con Firenze e Luciana Mosconi che si affrontano a pari punti (14) immerse entrambe nel gruppone che si divide la 4a piazza. Ultima scossa all’ambiente è stata data da coach Gigio Gresta proprio alla vigilia della sfida contro i dorici. Sulla sua pagina Facebook l’esperto tecnico pesarese ha detto in un post che quella contro Ancona potrebbe essere addirittura l’ultima partita.

La Luciana Mosconi che parte per il capoluogo fiorentino non sa dunque che tipo di avversario si ritroverà davanti e non può fidarsi dei rumors o dei post sui social network. Firenze è una squadra piena di esperienza e talento e, se al completo con tutti i suoi primi violini, può davvero arrivare davanti a tutti. La realtà è probabilmente di una squadra priva ancora una volta di Marco Laganà (24.9 punti di media segnati nelle sue 9 partite disputate) Klaudio Ndoja e Franko Bushati che non hanno certo bisogno di grandi presentazioni. Nell’ultima uscita nessuno dei tre è sceso in campo (Laganà in panchina a onor di firma, il duo di origini albanese assenti) con il quintetto di Gresta formato dall’esterno Marco Venuto (esperienza a fiumi per il classe ’85 che nel corso della sua lunga carriera spesa per lo più in Serie A2 è stato alle dipendenze di coach Piero Coen nella stagione 2005/2006 ad Atri in B1) che ha giocato 40′, tanti quanto la guardia-ala Lorenzo Passoni (una vita a Firenze ad eccezione della scorsa stagione trascorsa a Sanvendemiano). Altra esperienza allo stato puro è portata da Riccardo Castelli (del 1988, gli ultimi 3 anni in B a Mestre, Livorno e Firenze dopo una vita in A2). Sotto canestro il numero 5 titolare è il centro di categoria Marco Di Pizzo. A completare il quintetto l’under 2003 Alessio Mazzotti preso in estate dal settore giovanile dell’Orange Bassano così come il lungo coetaneo Scott Nnbuife che scatta dalla panchina.

La Luciana Mosconi ha preparato la partita come se dovesse affrontare una Pallacanestro Firenze al completo. Per l’ultima partita del 2022 coach Coen dovrà nuovamente fare i conti con i guai fisici di Momo Tourè ancora alle prese con i problemi di pubalgia dopo essere sceso in campo contro Fabriano. La squadra dorica partirà per Firenze nella mattinata di domenica e rientrerà alla base subito dopo la partita che si gioca al PalaCoverciano con inizio alle 18.00.