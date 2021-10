Domani, Luciana Mosconi Ancona ospita Giulianova

Seconda partita casalinga consecutiva per la Luciana Mosconi Ancona che sul parquet del Palarossini, domani alle 18.00, riceve il Giulia Basket Giulianova nel match valido per la 5a giornata del campionato di Serie B. Dorici di coach Piero Coen con 6 punti in classifica dopo 4 partite e nel gruppetto delle 6 formazioni in testa al girone più equilibrato dell’intera B. I giuliesi arrivano nel capoluogo marchigiano con un bilancio in perfetta parità dopo le due vittorie nelle prime due giornate e altrettanti stop in quelle seguenti.

Dopo la bellissima prova offerta contro Cesena la Luciana Mosconi vuole dare seguito a vittoria e prestazione. Difesa imperforabile e attacco produttivo sono state le due caratteristiche principali del team di Piero Coen contro i Tigers, e adesso non rimane che ripetere quella prova cercando di dare conferme.

Proseguire a correre non sarà logicamente facile visto che arriva una squadra come Giulianova allenata da un tecnico esperto e composta da elementi che conoscono bene la categoria e hanno già dimostrato di saper dare del filo da torcere a chiunque. Lontano da casa Giulianova ha vinto a Jesi e perso di misura a Senigallia. Per i giallorossi abruzzesi in arrivo dunque una nuova trasferta in terra marchigiana.

In casa Luciana Mosconi Ancona è stata una settimana tranquilla. Yannick Giombini, che aveva saltato le ultime due partite per un problema a una caviglia, è tornato regolarmente in gruppo dando ampi segnali che il problema fisico è ormai un ricordo. Il lungo anconetano torna a disposizione di coach Piero Coen che può quindi contare nuovamente sulle rotazioni complete. Coach Coen ha fatto svolgere la solita robusta dose di lavoro al gruppo che ha risposto con grande impegno e spirito di sacrificio. La serie di allenamenti si è chiusa con quello del sabato mattina e il tradizionale walk through che capitan Centanni e compagni sosterranno nel mattino della domenica a poche ore dalla palla a due.

Appuntamento al Palarossini, palla a due alle 18.00.