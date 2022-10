La Luciana Mosconi cerca il riscatto, al Palarossini arriva Imola

Domenica riaprono le porte del Palarossini per la 3a giornata di campionato. La Luciana Mosconi Ancona ospita l’Andrea Costa Imola, con entrambe le squadre che arrivano all’incrocio con lo stesso bilancio di una vittoria e una sconfitta nei primi due turni.

Quello di domenica 16 ottobre sarà complessivamente il quinto match giocato tra dorici e imolesi comprendendo anche le due sfide di Supercoppa nelle passate edizioni, e nei quattro incontri finora disputati la Luciana Mosconi è uscita vittoriosa in tre occasioni.

La prima volta è datata 1 novembre 2020. Ottavi di finale della Supercoppa del Centenario di una stagione che stava iniziando lentamente dopo lo stop per il Covid19. Al Palarossini passa l’Andrea Costa (77-82) di Paolo Moretti che ottiene con quella vittoria il pass per le Final Eight di Cento.

Luciana Mosconi e Andrea Costa si ritrovano un anno dopo e sempre in Supercoppa. Era il 15 settembre 2021 e sempre al Palarossini. Vittoria dorica (65-56) nella semifinale del 1°turno che ha portato la squadra di Coen ha disputare, e poi vincere, la finale contro Senigallia e approdare così alla Final Eight di Lignano. Gli altri due precedenti sono legati al campionato. Il 19 gennaio 2022 si gioca nuovamente ad Ancona nel recupero della gara inizialmente rinviata per casi Covid nel team emiliano. C’è una larga affermazione per i dorici di Coen (93-54) con l’Andrea Costa priva di alcuni elementi importanti. Nel match di ritorno si gioca al PalaRuggi e nello scorso primo maggio c’è il colpo esterno della Luciana Mosconi (66-67) con Imola di coach Federico Grandi che festeggiò comunque l’ingresso nei playoff. Domenica un solo giocatore potrà dire di aver giocato tutte e cinque le sfide: è il capitano dell’Andrea Costa, Nunzio Corcelli, arrivato in biancorosso proprio nell’estate 2020 e che ha appena iniziato la sua terza stagione consecutiva a Imola.

Saranno due gli ex della partita ed entrambi militano oggi nella formazione dorica. Tommaso Carnovali e Nicola Calabrese nella scorsa stagione hanno giocato con la canotta dell’Andrea Costa Imola e domenica ritroveranno quindi da avversari la loro ultima squadra. Lorenzo Panzini ritroverà Federico Tognacci, compagni di squadra nel 20/21 a Giulianova, mentre Alberto Bedin si troverà di fronte coach Grandi che è stata sua guida tecnica a Ozzano sempre nel 20/21.