Basket serie B, parte il campionato della Luciana Mosconi

Scatta l'ora del campionato per la Luciana Mosconi Ancona. I dorici domenica alle 18.00 si troveranno di fronte la Raggisolaris Faenza.

Avversario ostico quello faentino per Centanni e compagni, la Raggisolaris, infatti, arriva dalla vittoria della supercoppa, dove nei quarti ha battuto proprio la Luciana Mosconi. Il ricordo di quella sconfitta, arrivata dopo un vantaggio di 15 punti, dovrà spingere i ragazzi di coach Coen nella trasferta di domenica. Sarà una sfida avvincente, e subito un'avversario ostico per i biancoverdi che vogliono partire bene per dimostrare sul campo di meritarsi i pronostici che li vedono nelle prime posizioni della griglia di partenza del girone C.

Appuntamento al PalaCattani, palla a due alle 18.00.