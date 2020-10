Caso di Covid, anche il basket si ferma: rinviata la partita della Ristopro Fabriano

Niente ritorno al PalaGuerrieri per la Ristopro Fabriano. La gara della seconda giornata di Supercoppa, in programma domenica, è stata rinviata per un caso di Covid registrato tra gli avversari del San Giobbe Chiusi.

In attesa del risultato dei tamponi a cui dovranno sottoporsi tutti i tesserati della società toscana, la gara è stata rinviata a mercoledì 28 ottobre alle ore 21, sempre al Palaguerrieri. La Ristopro Fabriano annuncia in una nota che è stata «congelata la vendita dei biglietti, che verrà ripresa in prossimità del match, mentre per quanto riguarda quelli già emessi seguiranno aggiornamenti sulla modalità di gestione degli stessi».

Erano 172 i biglietti messi a disposizione dei tifosi fabrianesi e 20 per gli ospiti, secondo le nuove norme anti-Covid per l’accesso negli stadi e nei palasport.