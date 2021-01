Dalla Regione contributi per manifestazioni e competizioni sportive

Pubblicato il bando che prevede fondi per 150mila euro, per l'assessore Latini «un aiuto concreto per lo sport»

Attivato un altro step nel percorso della giunta regionale di centrodestra a sostegno dello sport. È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi alla realizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale.

«Sono 150 mila euro le risorse stanziate per questa misura e rappresentano un aiuto mai come ora necessario per il settore dilettantistico, provato più di altri dalla pandemia - ricorda l’Assessore allo Sport Giorgia Latini – Coni, Federazioni, Società sportive ed Enti sono l’asse dorsale della pratica sportiva dilettantistica in cui, specie per i più giovani, il momento agonistico assume il ruolo indispensabile di stimolo all’attività motoria». La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente tramite il sistema informativo SIGEF dalle ore 23:59 del 01/02/2021 alle ore 18:00 del 15/03/2021.