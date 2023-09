Le auto d'epoca sfrecciano a Numana, nell'ultima prova del Campionato Regionale

Rush finale per il Campionato Marche riservato ad auto d’epoca, evento organizzato dal Club AutoMoto Storiche di Ancona in collaborazione con la Manovella del Fermano e la Scuderia Marche ed arrivato alla sua quarta ed ultima prova. Dopo le gare organizzate a Gualdo di Macerata nel fermano e in quel di Ancona presso il centro commerciale Gros, le auto con i rispettivi piloti si ritroveranno domenica mattina a Numana, dove è prevista la finale che metterà in palio il titolo regionale. Challenge di Numana che vedrà il ritrovo dei partecipanti in piazza del Santuario proprio a Numana, poi una volta esaurite le formalità di rito con le varie iscrizioni e verifiche e previsto il trasferimento al Museo Archeologico in via la Fenice.

Una visita che farà da preludio alle venti prove cronometrate con partenza dal parcheggio Triathlon che si trova in località Marcelli tra via Ancona e via Pescara. Prove cronometrate a partire dalle 11, con i veicoli che prenderanno la direzione di Scossicci. Un Challenge che si concluderà come da tradizione al ristorante Zia Emilia in viale Scarfiotti a Scossicci, con tanto di karaoke e musica dal vivo con il Duo Kaos, il tutto in attesa delle premiazioni che si terranno all’interno dello stesso ristorante. Tanti gli equipaggi previsti alla partenza tra cui spiccano numerosi soci del Club AutoMoto Storiche di Ancona, con alcune vetture che potrebbero ambire alla conquista del titolo.