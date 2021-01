L'Atletica Falconara compie 20 anni, una realtà fondata il 21 gennaio 2001

FALCONARA - Ci siamo quasi!! Manca ormai poco per festeggiare i 20 anni dell'Atletica Falconara. Il 21 Gennaio 2001 veniva fondata la Società Sportiva "Atletica Falconara" con l'intento di diffondere la pratica dell'atletica leggera e del podismo a Falconara oltre che gettare le basi per un progetto educativo e sociale rivolto alle nuove generazioni. Sin dagli inizi - grazie a tutti i soci e sostenitori - ci si è subito dati da fare mostrando passione, voglia di fare e di far crescere l'Associazione. Elencare tutti quelli che hanno contribuito a questo è impossibile, ma una menzione particolare è per Sandro Barchiesi, lavoratore instancabile e pieno di idee. Ma la caparbietà, l’intraprendenza e la voglia di crescere sono anche le tipiche caratteristiche che tutti i soci-atleti del Settore Master portavano (e portano tutt’ora) in giro per l’Italia e per il mondo facendo conoscere il nome dell’Atletica Falconara! La loro presenza, sia negli allenamenti al campo Roccheggiani sia nelle gare su strada, è sempre stata una costante e una certezza al punto da diventare sempre più competitivi e numerosi.

Tale crescita veniva evidenziata anche dalla capacità di organizzare gare podistiche di enorme efficienza e partecipazione, come il Memorial Mattioni e la Marcialonga d’Autunno veri e propri appuntamenti fissi del calendario regionale. Ma questo dinamismo veniva notato anche dalla Federazione di Atletica Leggera che ci ha affidato nel 2004 il Campionato Italiano di Società su Pista portando atleti di livello nazionale nella pista di atletica di Via Stadio! I tempi iniziavano poi a essere maturi per allargare i propri orizzonti e nel 2006 veniva creato il Settore Giovanile, una autentica novità per l’Atletica Falconara. La volontà di voler praticare anche l’atletica su pista e gli ottimi risultati in termini numerici hanno confermato la bontà dell’idea, facendo crescere i tesserati fino ad oltre 120 iscritti! I ragazzi hanno iniziato ad ottenere interessanti risultati a livello Regionale, con alcune convocazioni in Rappresentativa Regionale grazie anche all’ottimo lavoro dei tecnici. Veniva poi sviluppato negli anni successivi un progetto verso le scuole del comune con l’intento – riuscitissimo – di portare sempre più ragazzi in pista. Anche oggi, dopo 20 anni, l’Atletica Falconara rappresenta un connubio vincente in grado di unire tutti gli appassionati per l’Atletica dai più grandi ai più piccoli, con l’intento di crescere e divertirsi: esattamente quei valori che ogni anno vengono riproposti nella tradizionale “Staffetta & Forchetta” partecipatissima gara sociale a squadre (con relativo pranzo!!) per tutti quelli che vogliono passare una giornata all’aria aperta e in compagnia! Ecco, l’augurio è di mantenere questo spirito e di far crescere ulteriormente il movimento! In conclusione rivolgiamo un caloroso ringraziamento a tutti i vari Presidenti che, in ordine cronologico, hanno fatto continuare e crescere l’Atletica Falconara: Domenico Spadaro, Renzo Amagliani, Maurizio De Angelis e Maria Ausilia Gambacorta.