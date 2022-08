Europei di Atletica, tra i convocati spiccano i campioni dorici Tamberi e Barontini

ANCONA- Saranno 101 gli atleti azzurri che prenderanno parte ai prossimi campionati europei di Monaco di Baviera che scatteranno il 15 agosto. Fra questi anche gli anconetani Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Simone Barontini negli 800 metri.

Gimbo sarà in pedana il 16 per le qualificazioni ed il 18 per la finale. Barontini avrà le batterie il 18, semifinali il 19 ed eventuale finale il 21. Su Tamberi rimane il punto interrogativo Covid, alla luce di quanto comunicato nella giornata di ieri dall'azzurro delle Fiamme Oro. Interrogativo che permane anche per la prova della Diamond League di Montecarlo del prossimo 10 agosto visto che il recupero dal virus avuto al rientro dai Mondiali di Eugene sta rendendo difficile l'avvicinamento ai prossimi impegni. Qualora Gimbo scegliesse di prendere parte al meeting di Montecarlo, sarebbe una vera finale mondiale-bis con l'intero podio dell'Oregon, a partire dal qatarino Mutaz Barshim, fino all'argento Woo Sanghyeok (Corea del Sud) e all'ucraino di bronzo Andriy Protsenko.