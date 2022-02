Assoluti, Jacobs trionfa nei 60mt: al Palaindoor applausi per il campione

Marcell Jacobs si aggiudica il titolo italiano sui 60metri negli Assoluti di atletica leggera al Palaindoor di Ancona. Un Palaindoor che gli ha riservato un’autentica ovazione. Il successo è arrivato davanti agli occhi di Gianmarco Tamberi, presente sugli spalti.

Il titolo nazionale è arrivato con il tempo di 6’55 con un finale forse non brillantissimo ma efficace. Jacobs ha così rispettato i pronostici confermando di essere il più forte in assoluto a livello nazionale. Lontano dal suo record italiano, non è escluso che si sia voluto gestire, ma sempre uno spettacolo da ammirare.