Domenica 14 Maggio assemblea del Cus Ancona

ANCONA - Tempo di assemblea per il Cus Centro Sportivo Universitario con la stessa assemblea che è stata indetta dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, ai sensi dell’art. 12, comma 2, dello Statuto, l’Assemblea dei Soci in seduta Ordinaria per il giorno domenica 14 Maggio 2023 alle ore 07:00 in prima convocazione ed alle ore 11:00 in seconda convocazione presso la sede in Via Grotte di Posatora, n. 19/A, con il seguente OdG: Relazione Tecnico-Morale anno 2022, relazione Finanziaria anno 2022; relazione del Collegio dei Revisori anno 2022 oltre a varie ed eventuali.