Asia Mancinelli medaglia d'oro ai campionati italiani di sollevamento pesi under 17, la giovane campionessa ricevuta dal sindaco

Il nome di Falconara Marittima svetta ancora una volta sul podio dello sport italiano grazie ad Asia Mancinelli, atleta falconarese di 17 anni, che ha collezionato tre medaglie d’oro alle finali nazionali di sollevamento pesi olimpico, svoltesi a Biella il 19 e 20 novembre. Asia ha conquistato il titolo di campionessa italiana under 17 ed è stata ricevuta al Castello, oggi 5 dicembre, dal sindaco Stefania Signorini e dall’assessore allo Sport Raimondo Baia.

«Grazie per aver tenuto alto il nome di Falconara – ha detto il sindaco – e ti auguro di proseguire il tuo cammino con la stessa passione che ti ha accompagnato fino a questo risultato. Sono preside di un liceo sportivo e ritengo che la scuola sia importante, ma anche lo sport ha un ruolo fondamentale, specie per i giovani». L’assessore Raimondo Baia si è complimentato con l’atleta falconarese, di cui ha sottolineato anche il percorso di schiacciatrice nella Pallavolo Castelferretti. All’atleta è stata consegnata una medaglia realizzata dall’artista Guido Armeni, come riconoscimento per il grande traguardo ottenuto.

Asia Mancinelli ha cominciato ad allenarsi nel 2020 come preparazione all’attività pallavolistica, seguita dal tecnico Andrea Mancinelli (suo padre). Il buon risultato ottenuto nel 2021, quando ha conquistato il bronzo a livello nazionale, l’ha spinta ad allenarsi con sempre maggior impegno con la società Mak Training di Collemarino. L’obiettivo per il 2023 è quello di conquistare il podio nel sollevamento pesi olimpico alle nazionali juniores. Asia, che compirà 18 anni il prossimo 5 gennaio ed è iscritta al liceo linguistico Savoia Benincasa, è stata la prima donna marchigiana a conquistare il titolo di campionessa italiana in questa disciplina sin dal 1970, anno in cui la federazione mondiale ha aperto l’agonismo anche al settore femminile.