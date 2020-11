Asd Pallamano Chiaravalle: rinviata la trasferta per casi di positività

CHIARAVALLE - A seguito di controlli di routine avvenuti dopo la settima giornata di Serie A2 maschile alcuni atleti della Asd Pallamano Chiaravalle sono risultati positivi al tampone, pertanto la trasferta prevista per sabato 14 novembre contro il Modula Casalgrande è rinviata a data da destinarsi.

«La società - si legge nel comunicato ufficiale - ha rispettato tutti i protocolli del caso e gli atleti risultati positivi sono ora in isolamento in attesa di un nuovo riscontro. Questo stop arriva in un momento cruciale della stagione dove Chiaravalle, già a quota 6 punti, poteva tentare l’arrembaggio ed ambire a scalare la classifica proprio contro gli emiliani che si trovano a pari punti».