L'Anconitana ci crede, poi nel recupero il rigore tra mille polemiche: con la Vigor finisce 2-2

MINUTO 98 - FINISCE QUI!! L'Anconitana rimanda l'appuntamento con la vittoria e pareggia in casa contro la Vigor Senigallia. Una buona partita quella dei dorici, in ripresa dopo l'avvio choc di campionato. Il 2-2 di Pesaresi farà sicuramente discutere nelle prossime ore, vista la decisione del direttore di gara di concedere il penalty dopo aver fischiato un calcio di punizione dal limite. A decidere il match le reti di Kerjota, D'errico, Marabese e Pesaresi.

Minuto 93 - PESARESI NON SBAGLIA!! PAREGGIO DELLA VIGOR A TEMPO SCADUTO

Minuto 90 - CALCIO DI RIGORE PER LA VIGOR SENIGALLIA. Fallo di mano di Riccardi.

Minuto 88 - Esce il capitano Falconieri ed entra Bonaventura. Nuova sostituzione per i dorici.

Minuto 85 - Bellissimo calcio di punizione di Zanon che per poco non trova il 3-1.

Minuto 76 - Escono Palladini per Boninsegni e Kerjota per Riccardi. Nella Vigor entra Siena per Nacciarriti.

Minuto 73 - La Vigor continua a crederci e si propone con coraggio nella metà campo dei dorici.

Minuto 56 - ANCONITANA DI NUOVO IN VANTAGGIO!! Marabese trova un gran gol con un destro di rara precisione.

Minuto 55 - Tenta di reagire l'Anconitana ma per ora gli ospiti tengono senza particolari preoccupazioni.

Minuto 50 - PAREGGIO VIGOR SENIGALLIA. D'Errico sfrutta un'indecisione dei dorici e in contropiede batte Marcantognini.

Minuto 46 - Inizia la ripresa. Cambio nell'Anconitana con Marino che ha preso il posto di Loberti.

SECONDO TEMPO

Minuto 45 - L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Dorici in vantaggio 1-0.

Minuto 37 - GOAL DELL'ANCONITANA!! Dorici in vantaggio con Kerjota che raccoglie l'assist di Magnanelli e batte Roberto.

Minuto 33 - Kerjota sgomma sulla sinistra, batte in velocità il suo diretto avversario ma il suo sinistro è troppo centrale e non crea problemi a Roberto.

Minuto 30 - Si accende il match. Falconieri si libera a sinistra e per un non nulla non trova l'accorrente Marabese sul secondo palo.

Minuto 28 - Ci prova Nacciarriti che si libera in profondità e di destro impegna Marcantognini.

Minuto 27 - Latita lo spettacolo in campo. Tante interruzioni di gioco e poche idee per entrambe le formazioni.

Minuto 18 - Ammonito Pesaresi dopo un'entrata scomposta su Ibojo.

Minuto 17 - Falconieri serve Loberti che conclude a botta sicura e si vede respingere la propria conclusione da Savelli. Occasione Anconitana.

Minuto 15 - L'Anconitana alza il ritmo e baricentro nel tentativo di impensiere la Vigor.

Minuto 11 - Prima conclusione del match di Marini che tenta di sorprendere da fuori la retroguardia biancorossa. La palla però finisce abbondantemente a lato.

Minuto 8 - Fase di studio tra le due formazioni che hanno iniziato la sfida a ritmi molto blandi.

Minuto 4 - Nessuna emozione in questo inizio di partita.

Minuto 1 - Partiti

IL TABELLINO

ANCONITANA-VIGOR SENIGALLIA 2-2

ANCONITANA (4-2-3-1): Marcantognini; Bartoli (25' st Baciu), Zanon, Ibojo, Bartolini; Magnanelli, Palladini (33' st Boninsegni); Kerjota (33' st Riccardi), Marabese, Loberti (1' st Marino); Falconieri (42' st Buonaventura). A disp.: Ruggiero, Terranova, Mariano, Strappato. All. Lelli.

VIGOR SENIGALLIA (4-3-1-2): Roberto; Savelli, Marini, Magi Galluzzi (50' st Marzano), Rotondo; Mancini, Gambini, Nacciarriti (34' st Siena); Carbonari (15' st Carsetti); Pesaresi, D'Errico. A disp.: Argentati, Omenetti, Tomba, Orciani, Arsendi, Rossetti. All. Clementi.

ARBITRO: Piovesan di Treviso.

RETI: 37' pt Kerjota (A), 5' st D'Errico (VS), 11' st Marabese (A), 48' st Pesaresi (VS) su rig.

NOTE: gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Pesaresi, D'Errico, Bartolini, Gambini, Mancini, Zanon, Carsetti, Riccardi. Angoli: 4-5. Recupero: pt 0', st 8'.