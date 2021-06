Playoff, Anconitana a caccia di un miracolo. La Curva Nord: «Sosteniamo da fuori»

Nell’ultimo match della regular season i dorici dovranno vincere in casa con il Montefano e sperare che l’Atletico Gallo non faccia lo stesso a Jesi. Gli Ultras biancorossi, intanto, chiamano la tifoseria a raccolta

Vincere con il Montefano del grande ex Salvatore Mastronunzio e sperare che l’Atletico Gallo (secondo in classifica distante una lunghezza) non faccia lo stesso sul campo di una Jesina già fuori dal discorso playoff. O in alternativa pareggiare e sperare che l’Atletico Gallo perda in virtù del vantaggio negli scontri diretti. Solo così l’Anconitana di Marco Lelli, domani alle 16.30, potrà raggiungere la quota spareggi e accedere alla semifinale regionale nel tabellone che metterà in palio l’unico posto in Serie D assegnato all’Eccellenza marchigiana.

Per l’ultima fatica della regular season, la Curva Nord Ancona ha chiamato a raccolta la tifoseria attraverso un comunicato diramato nella tarda serata di venerdì: «Ci ritroviamo oggi a soli 90 minuti dal termine con il nostro futuro più incerto che mai. Domenica sarà LA PARTITA nonostante il destino non dipende solo esclusivamente da noi. Tuttavia noi vogliamo esserci, noi vogliamo dare il nostro contributo per dimostrare che ci creDiamo ancora contro tutti e tutto. Siamo un popolo ferito dalle mille delusioni sportive e societarie e se non sappiamo ancora cosa ci riserverà il futuro ma possiamo comunque decidere il presente. Curva nord Ancona invita tutta la tifoseria a questo ultimo gesto di amore. Domenica sosterremo la nostra maglia fuori dallo stadio come non abbiamo mai fatto prima con quell'orgoglio dorico che ci scorre nel sangue e che ci contraddistingue. Ritrovo ore 15.45 Presso il benzinaio dello stadio. C'eravamo, ci siamo e ci saremo sempre. Marconi vattene». All’indirizzo del presidente, già dimissionario da qualche settimana, sono apparsi anche due striscioni di contestazione in altrettanti punti della città.

Per chi decidesse di entrare, invece, la prevendita già attiva oggi fino alle 19.00 proseguirà anche domani mattina dalle 10 alle 13. Costo unico del biglietto di 10 euro, con obbligo di prevendita, posto assegnato e compilazione dell’autocertificazione anti-Covid. Gli abbonati della stagione sportiva 2019-2020, quella non terminata a causa Covid, potranno beneficiare dell’ingresso omaggio. A livello di formazione, out Patrizi a causa di un’operazione ai tendini della mano al suo posto ci sarà il rientrante Boninsegni fuori per squalifica nell’ultimo match con l’Atletico Gallo terminato 2-2.

PROBABILI FORMAZIONI

ANCONITANA (4-3-3): Marcantognini; Bartoli, Boninsegni, Colonna, Frinconi; Trofo, Marengo, Magnanelli; Kerjota, Falconieri, Marabese All. Lelli

MONTEFANO (4-3-3): Rocchi; Cionchetti, Marconi, Lapi, Galassi; Gigli, Perfetti, Pucci; Jachetta, Mastronunzio, Bonacci All. Lattanzi

Arbitro: Sabbouh di Fermo