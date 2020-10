Anconitana, con la Vigor Senigallia è già derby-verità: vietato sbagliare

Siamo solo alla seconda giornata, ma questo derby sembra già decisivo per l’Anconitana, chiamata ad un pronto riscatto dopo la figuraccia con il Marina. All’esordio al Del Conero (domani ore 15,30 a porte chiuse, arbitra Riccardo Piovesan di Treviso) la squadra di Marco Lelli cerca i primi punti in campionato contro una Vigor Senigallia che, al contrario, nella prima partita non ha deluso (2-0 al Servigliano). E’ stata una settimana agitata in casa biancorossa, le polemiche non sono mancate né si è fatta attendere la “scossa” della società. Il presidente Stefano Marconi è stato chiaro: «Non voglio gente che fa le sfilate: voglio vedere giocatori in grado di ribaltare il campo, c’è da soffrire, lottare. O ci si sporca o si va a casa e ognuno si assumerà le proprie responsabilità».

Le ultime

Marconi ha subito rafforzato la rosa con l’attaccante Alex Buonaventura e il centrocampista Simone Marino: basteranno? Difficile che domani scendano in campo dall’inizio. E’ più probabile che Lelli passi al 4-2-3-1 con l’accentramento di Marabese a trequartista alle spalle di Falconieri. In difesa, dubbio Ibojo, alle prese con noie muscolari: più probabile Boninsegni con Zanon arretrato e a destra il debuttante Bartoli (2002) per Terranova. La Vigor Senigallia, invece, dovrebbe essere apparecchiata da mister Aldo Clementi con il 4-4-2. Diverse le assenze: capitan Vitali, Minardi, Bucari e soprattutto l’esperto Lazzari, out tre settimane. Davanti, D’Errico insieme al bomber Pesaresi.

Probabili formazioni

ANCONITANA (4-2-3-1): Marcantognini; Bartoli, Ibojo, Zanon, Bartolini; Magnanelli, Palladini; Kerjota, Marabese, Loberti; Falconieri. All. Lelli.

VIGOR SENIGALLIA (4-4-2): Roberto; Savelli, Magi Galluzzi, Marini, Rotondo; Carbonari, Gambini, Mancini, Nacciarriti; Pesaresi, D’Errico. All. Clementi.

L'Anconitana in tv

Torna il campionato di Eccellenza in diretta su E’Tv Marche che ha rinnovato l'accordo con il Comitato Regionale della Figc e riproporrà lo stesso format innovativo e crossmediale della scorsa stagione: tre partite trasmesse live ogni fine settimana in tv, web e app, fruibili ai canali streaming Live 1, 2, 3 della App di E’Tv, scaricabile gratuitamente per iOS e Android su smartphone e tablet. Sul canale 12 del digitale terrestre (e in streaming sia sul sito internet www.etvmarche.it, sia sulla pagina Facebook di E’Tv) verrà trasmessa una gara all'interno della trasmissione Domenica nel Pallone che fino alle 19 proporrà risultati, classifiche, aggiornamenti in tempo reale, highlights delle tre partite seguite dalle telecamere di èTv e interviste. L'offerta domenicale prosegue con Domenica nel Pallone-Sera in onda alle 20,45 e alle 23 sul canale 12. Domani E’Tv Marche seguirà dalle 15,15 Anconitana-Vigor Senigallia (canale 12, streaming sul sito internet www.etvmarche.it, streaming sulla pagina Facebook di E'-Tv Marche); Montefano-Porto d'Ascoli (streaming canale Live 1 della app di E’-Tv); Fabriano Cerreto-Atletico Azzurra Colli (streaming canale Live 2 della app di E’-Tv).