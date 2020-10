Eccellenza, caso di Covid alla Sangiustese: rinviata la partita con l'Anconitana

E’ ufficiale: rinviata Sangiustese-Anconitana dopo la positività al Covid di un giocatore della società calzaturiera e la quarantena imposta a diversi suoi compagni.

La decisione è stata presa dal Comitato regionale della Figc che aveva già rinviato Urbania-Sangiustese di domenica scorsa. Ora è un rebus la data del recupero: si ipotizza l’11 o il 18 novembre.

L’Anconitana, dunque, è costretta a fermarsi dopo la roboante vittoria per 6-0 contro il Servigliano. Tornerà in campo il 25 ottobre al Del Conero contro il Valdichienti, già battuto in Coppa per 4-2.