Debutto-choc, l'Anconitana ricorre al mercato: presi un play e un centravanti

Dopo la partenza-choc con la sconfitta di Marina al debutto e le dure ritiche di mister Lelli, l’Anconitana è corsa ai ripari. Ingaggiati l’attaccante Alex Buonaventura, 34 anni, e il centrocampista Simone Marino, 25 anni. Entrambi sono già a disposizione di mister Lelli e all’occorrenza potranno essere impiegati domenica per il match al Del Conero (ore 15, a porte chiuse) con la Vigor Senigallia.

Alex Buonaventura, originario di Pordenone, è reduce dalla doppia esperienza dell’anno scorso in D con Foligno e Sangiustese (un gol in tutto). Nel suo passato spicca l’esperienza di Rimini dove tra Eccellenza, D e C ha messo a segno 46 reti. Tanta D in carriera con Mezzolara, Imolese, Novese, Civitanovese, Bitonto, Sanvitese e Conegliano, ma anche parentesi tra i professionisti con Castel di Sangro (C2) e Forlì (C2).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Simone Marino, play e mezz’ala, nato a Crotone e cresciuto nella Virtus Entella, ha vestito le maglie di Chiavari (D), Gozzano (Eccellenza e D), Verbania (D), Ciserano (D) e Ghivizzano (D). Nell’ultima stagione insieme all’altro biancorosso Marabese ha militato nel Badesse (Eccellenza toscana) conquistando la promozione in D.