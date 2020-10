L'Anconitana delude e Lelli attacca: «Basta con le scuse, abbiamo giocato malissimo»

«Basta con le scuse. Abbiamo giocato malissimo, la prestazione è stata inguardabile. Siamo stati presuntuosi, leziosi. Non correvamo nemmeno. Sono molto deluso».

Gli strali di Marco Lelli sono diretti alla sua Anconitana, uscita con un punticino dalla partita con il Valdichienti, la prima stagionale in presenza di pubblico e forse anche l’ultima perché, dopo il Dpcm del premier Conte, l’Eccellenza è sospesa almeno per un mese per l’emergenza Coronavirus. Lo 0-0 ha lasciato molto insoddisfatto il tecnico biancorosso. «A me non interessa il Dpcm e quello che succederà, devo valutare la prestazione che è stata pessima - commenta a fine gara -. Non cerco scuse: in campo ci si va in un’altra maniera, ho visto cose improponibile, niente di quello che proviamo in allenamento. La squadra non ha seguito le mie indicazioni ed è questa la cosa che più mi ha deluso».

Emblematica la sostituzione di Falconieri: nel finale l’Anconitana ha rinunciato al suo bomber, proprio quando c’era bisogno di trovare la via del gol. «Era stanco, a centrocampo soffrivamo e sono passato al 4-3-3 - taglia corto Lelli -. Dopo partite del genere non è il caso di parlare del singolo perché l’intero collettivo ha fatto male».