Anconitana, il Del Conero riapre al pubblico: entrano al massimo 450 persone

Il Del Conero riapre i battenti: da domenica, per la gara Anconitana-Valdichienti, il pubblico potrà tornare allo stadio, anche se nel numero massimo di 450 persone - secondo il protocollo anti-Covid - di cui 420 in tribuna e 30 riservati alla tifoseria ospite nei distinti laterali sud/est.

I posti, informa il club biancorosso, verranno opportunamente segnalati, cosi da consentire il rispetto del distanziamento sociale. I biglietti saranno acquistabili in prevendita oggi (22 ottobre) e domani (23 ottobre) presso la biglietteria dello stadio Del Conero dalle 16 alle 18 e allo stadio Dorico (ingresso via Damiano Chiesa) dalle 16 alle 20. Prezzi: 10 euro per la tribuna e per i distinti, 15 euro per la tribuna Vip. Verranno riservati 30 posti ai ragazzi U14 che potranno accedere acquistando un biglietto nominativo “ridotto” al costo di 5 euro, solo ed esclusivamente se accompagnati da un maggiorenne munito di normale biglietto e documento di riconoscimento. Ciò si rende necessario per garantire il rispetto delle attuali prescrizioni a tutela della salute dei minori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Anconitana metterà a disposizione degli abbonati della scorsa stagione 3 ingressi gratuiti da utilizzare a propria scelta per le partite di campionato o di Coppa della stagione 2020/21. Per la partita contro il Valdichienti i biglietti omaggio potranno essere ritirati presso la biglietteria dello stadio Del Conero o del Dorico nei giorni e negli orari sopra segnalati. Saranno tagliandi nominali e consentiranno l’accesso allo stadio previa esibizione di un documento di riconoscimento. Sarà inoltre consentito l’accesso gratuito allo stadio alle persone diversamente abili (con documentazione che attesti almeno il 74% di invalidità) con relativo accompagno. I tagliandi a loro riservati potranno essere ritirati nei predetti punti vendita, nei giorni e negli orari sopra indicati.