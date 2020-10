Anconitana, stop agli allenamenti: «Attendiamo chiarimenti dalla Figc»

Stop agli allenamenti. Lo ha deciso l’Anconitana che ha comunicato ufficialmente la «sospensione temporanea di tutte le proprie attività, sia di prima squadra che di settore giovanile, fino a quando la Figc non darà indicazioni precise sull’interpretazione del Dpcm del 24 ottobre 2020».

Il riferimento è al provvedimento con cui il premier Conte ha imposto lo stop a tutta l’attività sportiva dilettantistica di interesse non nazionale fino al 24 novembre. Tuttavia, in attesa dei dovuti chiarimenti della Figc, l’Anconitana «si riserva pertanto di comunicare ulteriori decisioni non appena in possesso dei predetti chiarimenti».