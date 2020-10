L'Anconitana si riscatta in Coppa, poker al Valdichienti con un grande Falconieri

Dopo l’avvio deludente in campionato, l’Anconitana si riscatta in Coppa d’Eccellenza con una rotonda vittoria per 4-2 contro il Valdichienti, sul campo di Villa San Filippo, nella prima giornata del triangolare di qualificazione (riposava il Montefano). La partita si mette subito bene per i dorici. Al 19’ vantaggio firmato da Falconieri sull’assist di Kerjota. Ma al 34’ il Valdichienti risponde con Palmieri che sfrutta un errore difensivo. A un soffio dall’intervallo Loberti riporta avanti la squadra di Lelli finalizzando una bella azione di Falconieri. Nella ripresa si scatena Marabese con una doppietta. Nel finale accorcia Chornopyschuk per i locali. Il 21 ottobre è in programma Montefano-Valdichienti, il 4 novembre Anconitana-Montefano.

Il tabellino del match:

VALDICHIENTI-ANCONITANA 2-4

VALDICHIENTI (4-4-2): Mallozzi; Tartabini, Armellini, Muzi, Stortini (20’ st Ciucci); Marconi (1’ st Emiliozzi), Borgese, Giri (1’ st Marcelli), Tassetti (1’ st Gagliardini); Chornopyschuk, Palmieri (5’ st Ribichini) All. Giandomenico.

ANCONITANA (4-2-3-1): Ruggiero; Bartoli, Ibojo, Zanon, Bartolini; Magnanelli, Palladini (2’ st Marino); Kerjota (33’ st Buonaventura), Marabese (44’ st Mariano), Loberti (20’ st Riccardi); Falconieri (40’ st Boninsegni). All. Lelli.

ARBITRO: Cardelli di Pesaro.

MARCATORI: 19’ pt Falconieri (A), 34’ pt Palmieri (V), 41’ pt Loberti (A), 2’ st e 39’ st Marabese (A), 40’ st Chornopyschuk (V).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

NOTE: ammoniti Armellini, Emiliozzi e Mariano.