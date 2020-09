Anconitana k.o. alla prima uscita con l'Osimo Stazione: pronti nuovi colpi di mercato

Tanti giovani, una squadra rinnovata da cima a fondo e da completare con almeno 4-5 innesti. Si spiega così la sconfitta dell’Anconitana nella prima amichevole della nuova stagione: vince l’Osimo Stazione per 3-2 in rimonta, ma nella ripresa i dorici hanno giocato con la Juniores.

La cronaca

Fa testo solo la prima mezz’ora in cui la squadra di Marco Lelli, apparecchiata con il 4-3-3, ha messo in luce cose interessanti soprattutto davanti, con le combinazioni tra Marabese e Falconieri. Senza Palladini e Bartoli, il tecnico schiera 4 under (Terranova, Baciu, Riccardi e l’esterno d’attacco Kerjota). E’ proprio il 34enne Falconieri a firmare la prima rete dell'anno al 15’ con un gran sinistro dalla distanza: il pallone prima colpisce il palo e poi entra. Due minuti dopo, lancio di Marabese per il baby Kerjota che con uno scatto brucia tutti e raddoppia di precisione. Al 24’ l’Osimo Stazione la riapre con una punizione da applausi di Esposito che infila Marcantognini all’incrocio, sul primo palo. I biancorossi creano altre occasioni per firmare il terzo gol, ma Bottaluscio alza il muro. La ripresa è tutta un’altra storia. Lelli richiama i titolari e lancia i giovani. Ne approfitta la squadra di Gianluca Fenucci che con la doppietta di Staffolani, su due errori di Montuoso, ribalta l’Anconitana e nel finale sfiora anche il 4-2, negato dal portiere con due interventi in serie.

Le parole del mister

«Sono soddisfatto dei primi 30 minuti perché, nonostante siamo scesi in campo con 4 fuori quota, abbiamo fatto vedere che qualcosa sta nascendo - è il commento di Marco Lelli a fine gara -. La ripresa l’abbiamo affrontata con la Juniores, quindi i valori in campo erano diversi. Ma non sono assolutamente preoccupato per questa sconfitta, un po’ per la condizione, un po’ perché c’è un mercato aperto. Anzi, esco con più certezze e le mie aspettative sono tante».

Il mercato

A proposito di mercato: intervenuto si Radio Tua, il consulente di mercato Ermanno Pieroni ha annunciato l’arrivo del centrocampista Alessio Fatati, classe 1989, lunghi trascorsi in D con Latina, Pomezia, Albalonga, Trastevere, Sora, Monterotondo, Guidonia e Vastese. In prova è atteso anche l’attaccante Ivan Di Federico (’96), ex Castelfidardo in D, nella scorsa stagione al Corato (Eccellenza pugliese) con Falconieri. All’amichevole con l’Osimo Stazione ha trovato spazio, invece, Diego Zannini, terzino del 2000, ex Jesina e Sangiustese in D, sotto osservazione.

Le formazioni titolari

ANCONITANA (4-3-3): Marcantognini; Terranova, Boninsegni, Ibojo, Bartolini; Baciu, Riccardi, Magnanelli; Kerjota, Falconieri, Marabese. All. Lelli.

OSIMO STAZIONE (4-4-2): Bottaluscio; Rossini, Severini, Gigante, Esposito; Staffolani, Testoni, Martiri, Masi; Trozzi, Bassotti. All. Fenucci.

RETI: 15’ pt Falconieri, 17’ pt Kerjota, 24’ pt Esposito, 12’ st e 23’ st Staffolani.