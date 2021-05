Anconitana, Marconi e Marabese si godono il successo sull'Atletico Gallo

ANCONA- Questo il riassunto degli interventi nella sala stampa del Del Conero al termine di Anconitana- Atletico Gallo, valida per la quarta giornata del girone A del campionato di Eccellenza marchigiana, conclusa 3-2 in favore dei padroni di casa grazie alle reti di Marabese (doppietta) e Kerjota. Per gli ospiti doppio Bartolini.

«Sono molto soddisfatto della squadra anche se dispiace di aver preso gol su due nostre disattenzioni - afferma il presidente Stefano Marconi - abbiamo affrontato un avversario ostico e per questo voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi che sono scesi in campo, anche a chi è subentrato. Abbiamo tutte le carte in regola per arrivare in fondo e sono felice che l’Anconitana abbia mostrato tutta la voglia di riscattarsi dopo il ko di Fossombrone».

«Se una squadra ci affronta a viso aperto - afferma Tito Marabese - come ha fatto l’Atletico Gallo davanti possiamo sfruttare gli spazi e oggi con Falconieri e Kerjota le cose sono andate bene. Dedico questa doppietta e questa vittoria a chi mi è stato vicino, alla mia famiglia, a Luca Bartolini (assente alla partita, ndr) e ai tifosi. Anche se non ci sono li sentiamo vicini e questo è molto importante per noi».

A commentare il match anche Gastone Mariotti, allenatore dell'Atletico Gallo: «La mia squadra ha giocato un’ottima gara contro un’Anconitana motivata e per questo dovevamo essere più attenti. Gli errori ci sono stati fatali. Ai ragazzi chiedo di mettersi il prima possibile questa sconfitta alle spalle, di stringere i denti e di guardare avanti. Nel girone di ritorno molte qualità emergeranno e anche il caldo sarà una delle componenti da tener d’occhio per il proseguo».