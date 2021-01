AnconaToday di nuovo sulle piste di ghiaccio con il motociclista Nicola Di Piero

Nonostante non vi sia un categoria per le maxienduro bicilindriche, Nicola si è distinto per essere piazzato 11° di categoria tra le più leggere e agili moto della classe Over 250 Stock

AnconaToday di nuovo presente alle gare su ghiaccio insieme al centauro del capoluogo Nicola Di Piero. Dopo la prima gara del campionato Ice Trophy svolta a metà dicembre, in cui il pilota del team CarpediemOffroad ha sperimentato la guida con le gomme chiodate, domenica 17 gennaio Di Piero ha nuovamente riprovato l'emozione di guidare la sua moto bicilindrica sulla pista ghiacciata "La Rosière" in Valle d'Aosta.

Alla gara si sono presentati oltre 60 piloti tra cui il pilota del mondiale velocità Moto3 Elia Bartolini. Nonostante non vi sia un categoria per le maxienduro bicilindriche, Nicola si è distinto per essere piazzato 11° di categoria tra le più leggere e agili moto della classe Over 250 Stock, ovvero oltre 250 cc con meno di 550 chiodi totali sulle gomme. «E' un'esperienza tutta nuova quella di correre sul ghiaccio - racconta Di Piero - bisogna preparare le ruote, chiodare le gomme in modo specifico, vestirsi con abbigliamento tecnico visto che le temperature scendono anche sotto i -5°C e guidare di traverso sul ghiaccio, immersi nei panorami delle fantastiche montagne valdostane è estremamente divertente e allo stesso tempo utile per migliorare la sensibilità di guida in vista delle prossime sfide».