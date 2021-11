Ancona, il riscatto passa da Gubbio: martedì scatta la prevendita

Lasciarsi alle spalle questo “momento no” e ritrovare la strada della vittoria che manca ormai dallo scorso 16 ottobre. L’Ancona Matelica, domenica alle 14.30, si muoverà verso Gubbio per far visita alla formazione guidata da mister Vincenzo Torrente reduce dalla sconfitta contro la Viterbese. Domani, sul circuito VivaTicket online e nei punti vendita autorizzati, scatterà la prevendita per il settore ospiti del “Barbetti” di Gubbio con i biglietti che potranno essere acquistati dalla tifoseria anconetana fino alle 19 di sabato al costo di 10 euro (più prevendita). Ingresso gratuito per gli Under8. I tagliandi a disposizione per il settore saranno 880.

Intanto, in merito all’ultima sfida di campionato tra Ancona e Modena (vinta 0-1 dai gialloblu con rete di Scarsella alla fine del primo tempo), il direttore generale Roberta Nocelli si è così espressa sui propri canali social:

«Ho visto una squadra orgogliosa di scendere in campo con il Modena, ho visto un primo tempo importante, dove la palla non è voluta entrare mentre fino ad un mese fa sembrava avessimo il gol sempre a portata di piede. Poi al 47 è arrivata la rete del Modena, proprio quando sei lì per tornare nello spogliatoio per analizzare e ricaricare le pile, peccato. Gira storto! Una vittoria ci avrebbe fatto più che bene, soprattutto davanti ai nostri 3000 tifosi, in casa, davanti a tutti quei bambini che vanno in giro con orgoglio con il cavaliere sul petto. Non siamo riusciti a regalare loro questa grande gioia, forse la più grande, in quello che poteva essere il momento giusto per ritornare ad esultare e a festeggiare come meritiamo».

Domani al Paolinelli (15) anche la ripresa dei lavori. Da verificare le condizioni di Del Sole assente per un problema muscolare nelle ultime due sfide con Carrarese e Modena.