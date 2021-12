L’Ancona a Teramo: «Sarebbe bello onorare Palì Giampaoli con una vittoria»

Impegno in trasferta per l’Ancona Matelica che, dopo il successo sul Siena, domani alle ore 17:30 al “Gaetano Bonolis” sfiderà il Teramo di mister Guidi, reduce dalla brillante vittoria per 3-0 sul Pontedera: «Prima di tutto - ha dichiarato mister Colavitto al termine della rifinitura - mi unisco alle condoglianze alla famiglia Giampaoli. Non ho avuto la fortuna di conoscere il signor Giampaoli, ma ho letto la sua storia. Sarebbe bello onorarne la memoria con un bel risultato (la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio, ndr). Abbiamo resettato la gara con il Siena e domani ci aspetta un’altra partita. La squadra anche quando non sono arrivate le vittorie si è sempre allenata al massimo. Certamente quando arriva una vittoria, e arriva in quel modo, è un toccasana e ci si allena ancora meglio, con più serenità».

Sulla partita: «Il Teramo è una squadra importante, che annovera elementi anche di categoria superiore, pur essendo un organico giovane. È sempre ben messa in campo, mi piace come gioca, come costruisce e come va a prendere l’avversario. Sarà una bella partita. I tifosi anconetani (che saranno 371 sulle tribune dell’impianto abruzzese) - ha concluso il tecnico - ci stanno dando veramente una spinta importante ed anche domani sarà così. Domenica ne è stata l’ulteriore prova, anche se non ne avevamo bisogno. Il loro sostegno anche sotto di 2-0 è stato straordinario. Qualcosa che non si vede su tutti i campi».

PROBABILI FORMAZIONI

TERAMO (4-3-3): 32 Perucchini; 13 Bouah, 5 Soprano, 26 Piacentini, 3 Ndrecka; 10 Mungo, 6 Arrigoni, 28 Fiorani; 7 Malotti, 9 Bernardotto, 20 Rosso. All. Guidi A disp: 22 Agostino, 1 Tozzo; 4 Trasciani, 19 Bellucci, 18 Pinto, 23 Rillo, 27 Furlan, 8 Viero, 21 Birligea, 29 Kyeremateng, 30 Di Dio, 33 Montaperto

ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 14 Tofanari, 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo; 8 Delcarro, 7 Gasperi, 4 Iannoni; 9 Rolfini, 17 Moretti, 10 Sereni All. Colavitto A disp: 12 Vitali, 1 Canullo, 26 Ruani, 5 Bianconi, 28 Maurizii; 23 D’Eramo, 15 Sabattini, 18 Faggioli, 20 Vrioni, 33 Noce, 16 Farabegoli

Orario: 17.30

Stadio: Bonolis

Dove vederla: Eleven Sports

Arbitro: Zamagni di Cesena