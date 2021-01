Ancona Team volley: entra in campo uno sponsor "energetico"

L'Ancona team volley stringe una partnership con Estra, azienda che punta a sostenere la pallavolo femminile giovanile. L'accordo è stato sancito ieri dal presidente del club Antonello del Mastro e dal numero uno di Estra, Marco Gnocchini. «L’azienda - si legge nel comunicato - ha puntato sulla società di volley riconoscendo nel progetto tecnico messo a punto dai dirigenti e del direttore tecnico Raffaella Cerusico, un apprezzabile punto di partenza per riportare il volley femminile anconetano ad essere un punto di riferimento a livello locale e provinciale».

«Siamo particolarmente lieti di ricevere il sostegno di un’azienda importante che tanto sta facendo in maniera lungimirante per sostenere lo sport nelle Marche e non solo – ha detto il presidente Del Mastro – e che si affianca ad un pool di aziende che stanno riconoscendo nella nostra capacità di programmazione che parte dalle giovani, un veicolo per ribadire i valori al centro della propria attività». Al momento dell’incontro oltre al presidente Del Mastro e al direttore tecnico Cerusico erano presenti il dirigente Paolo Mazzucchelli e lo staff tecnico della Estra Conero Ancona Team Volley under quindici, guidato da coach Simona Battistini coadiuvata dal vice Renato Messale.